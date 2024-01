El oficialismo busca cerrar acuerdos con la oposición para votar el proyecto "Bases"

Martín Menem: "El martes habrá un dictamen de mayoría"

El presidente de la Cámara de Diputados anticipó este domingo que el martes próximo se firmaría un dictamen de mayoría del proyecto de ley de "Bases y Principios para la Libertad de los Argentinos" impulsado por el Gobierno nacional, que incluye más de 600 artículos que promueven reformas económicas y políticas.



"Somos un bloque de 38 diputados y estamos trabajando en lograr los acuerdos para tener el martes un dictamen de mayoría. Tenemos ese objetivo en marcha", dijo Martín Menem, en declaraciones a Radio Mitre. El legislador riojano destacó que el oficialismo "no va a negociar nada" en el Congreso "que ponga en juego la libertad de los argentinos", aunque aceptó que "cada bloque" en Diputados "tiene su pertenencia ideológica, sus recetas y maneras de ver la realidad".



Menem afirmó que LLA "está tomando" de otros partidos "todo lo que mejore la calidad" del proyecto de ley "Bases", entre ellas algunas propuestas para modificar "la fórmula" por medio de la cual se aplican los aumentos en las jubilaciones y pensiones.



"La fórmula que está aplicándose hasta este momento no ha sido buena para el sector de los jubilados, que han perdido un importante porcentaje del poder adquisitivo. Hay diferentes propuestas y estamos analizando cuál es la mejor", indicó el riojano. Y mencionó que también se encuentra en un "proceso de ida y vuelta" legislativo la discusión acerca de las modificaciones en materia de retenciones propuestas por el Gobierno.



Ante los cambios que propone la iniciativa en el esquema de derechos de exportación de determinados sectores exportadores. y que fue cuestionada por distintos sectores agrarios y por varios gobernadores, Menem señaló que "todos saben cómo piensa el presidente (Javier Milei), que es la persona que más desprecia el tema de los impuestos".



"Es una situación de emergencia que, seguramente, una vez que pasemos la parte más dura después se irá emprolijando, mejorando y acomodando hacia la baja", apostó.



El proyecto fija llevar a la totalidad de los complejos agroindustriales a tributar un 15% de retenciones, a excepción de una veintena de economías regionales y la cadena de la soja, que quedaría para gran parte de sus productos en un 33%.



Para Menem, "todos tenemos que poner un poquito el hombro. El Gobierno ha tomado una decisión audaz y puesto un tipo de cambio más competitivo. Nadie que exporte puede decir que en noviembre estaba mejor de lo que está ahora. Ahora todos los que exportan están mucho mejor, aun con el proyecto de retenciones", abundó.



Por último, consideró que "en su fuero interior" los jefes sindicales de la CGT "comprenden que el paro" de 12 horas convocado para el miércoles en contra de las reformas económicas y políticas impulsadas por el Gobierno "no los va a conducir a nada".