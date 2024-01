Bullrich garantizó el respaldo a quienes trabajen durante el paro: "Hay un protocolo"

Patricia Bullrich garantizó que quien quiera pueda trabajar el 24. / Foto: Raúl Ferrari-archivo.

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, afirmó este domingo quedel miércoles próximo "no se sienta amedrentado" y llamó a "luchar por cambios que son los que van a llevar al país adelante".La funcionaria solicitó, además, que "los argentinos vayan a trabajar" el miércoles y defendió el DNU de desregulación económica y la ley 'Bases' que se discute en el Congreso, al destacar que ese paquete de medidas "simplifican la vida, sacan privilegios y generan elementos fundamentales como es la esencialidad en la educación".y llamó a "luchar por cambios que son los que van a llevar a la Argentina adelante".También sostuvo que quienes "no van a poder caminar por la calle" son las personas que "intenten destruir el país", al responderle al cosecretario de la CGT Héctor Daer, quien había apuntado contra los diputados llamados 'dialoguistas' que voten a favor del proyecto de ley 'Bases Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos".Primero, porque hay un protocolo que organiza las cosas como para que las calles estén libres para las personas que trabajan, que estudian y que se desarrollan", dijo la ministra en diálogo con Radio Rivadavia sobre el protocolo antipiquetes que estará vigente durante el paro y movilización de la CGT.Bullrich le respondió así a Daer, quien había opinado que los diputados llamados 'dialoguistas' que voten a favor del proyecto de ley 'Bases' no podrán "caminar por la calle" por el rechazo que generará en la población."¿Cómo puede caminar él por la calle? Los que voten esta ley van a ser personas que están ayudando a que el país salga adelante", replicó Bullrich, queSobre la línea telefónica 134, que fue habilitada para recibir denuncias sobre posibles amenazas para participar de la marcha sindical, consignó que se registraron "1.000 llamadas por día denunciando un montón de extorsiones y de aprietes".Al respecto, advirtió que las denuncias son "tanto de gente de organizaciones sociales como de personas que les dicen 'Tenés que venir a trabajar y a las 12 te subís al micro o te subís al tren, y te vas al paro porque te vamos a estar mirando'", por lo que criticó que "todo está organizado para que a la gente la lleven como si fuera ganado".