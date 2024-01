Masiva movilización en Avellaneda en rechazo a la ley 'Bases' y el DNU

Foto: Alfredo Luna

Foto: Alfredo Luna

Les dejamos un resumen de lo que vivimos en el Avellanedazo de hoy.



Gracias a cada avellanedense que participó de esta jornada histórica. A la democracia la defendemos entre todos y todas porque la respuesta siempre es colectiva. pic.twitter.com/EJ6MVfpkSy — Jorge Ferraresi (@jorgeferraresi) January 21, 2024

Foto: Alfredo Luna

Foto: Alfredo Luna

Foto: Alfredo Luna

Referentes de las 15 mesas multisectoriales y de la comunidad de Avellaneda, cooperativas, trabajadores y vecinos realizaron una masiva movilización en ese partido de la zona sur paray en rechazo del "ajuste" que implican la ley 'Bases' y el DNU de desregulación económica promovidos por el Gobierno nacional.Una nutrida columna integrada por trabajadores, jubilados, estudiantes, militantes y vecinos se congregó el sábado por la tarde para movilizar desde avenida Mitre y Las Flores, en Wilde, hacia la histórica Plaza Alsina, en Mitre y Alsina., publicó en su cuenta de la red social X el intendente local, Jorge Ferarresi, quien encabezó la columna de manifestantes, que recorrió más de 60 cuadras hasta la Plaza Alsina.La movilziación fue para "defender la Patria y la democracia", expresó Ferraresi, que llamó a no quedarse "callados frente a las injusticias y la insensibilidad contra nuestro pueblo"."Como dijo nuestro gobernador Axel Kicillof, vamos a hacer aquello para lo que tenemos legitimidad, que es defender y acompañar a nuestro pueblo ¡La Patria no se vende!", añadió.Y destacó que "la unión de la comunidad es indispensable para decirle 'no' a los tarifazos, las medidas inconstitucionales y el plan de ajuste que propone el Gobierno nacional".La protesta había sido acordada por los referentes de las 15 mesas multisectoriales en un plenario que tuvo lugar el jueves pasado.