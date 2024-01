"Alba", el drama español sobre violencia de género, reestrena por la señal Atreseries

"Alba" Foto: Prensa

"Alba" VER VIDEO

"Alba", la tira dramática española de 2021 protagonizada por la actriz Elena Rivera como una joven víctima de una violación múltiple que buscará justicia enfrentándose a una familia del poder, reestrenará mañana en Argentina y el resto de Latinoamérica desde las 23 a través de la señal de cable Atreseries.Inspirada en su antecesora turca, la producción de 13 episodios de casi una hora cada uno comienza cuando la protagonista y su novio, Bruno (Eric Masip), viajan desde Madrid a su pueblo por vacaciones.Sin embargo, lo que para Alba prometía ser un feliz reencuentro con sus amigos de siempre termina en una pesadilla, cuando tras una noche de fiesta se despierta sola, en la playa, luego de ser abusada sexualmente por un grupo de varones que, casualmente, son amigos de su pareja y herederos de una de las compañías más ricas de la zona.El hecho pone en funcionamiento toda una rueda de investigaciones, acuerdos secretos y traiciones mientras la joven busca llevar a sus victimarios a la Justicia, en un camino repleto de sesgos misóginos y violentos que, está visto, resuenan en casi cualquier región de un mundo., explicó la propia Rivera en diálogo con Télam sobre su paso por "Alba".En ese sentido, la joven intérprete -que también participó en las tiras "Los quién", "El Ministerio del Tiempo" e "Inés del alma mía"- comentó que sintió "una responsabilidad muy fuerte" a la hora de encabezar esta historia: "Por una parte te pones un escudo pero hay algo también de intentar ser consciente de que este es un trabajo, y si te metes al 300 por ciento te vuelves loca, así que hay que intentar buscar ese punto medio para no llevarte siempre el trabajo a casa. Como mujer sientes un dolor tremendo, sé que es una representación, pero es una realidad que pasa", agregó."Recuerdo escenas como la de la violación, en concreto, que duró una jornada de ocho o diez horas, y fue durísimo. Todos teníamos muy claro lo que iba a ser, todo pactado, coreografiado, súper hablado con los actores, y había muchísimo profesionalismo. Fuimos todos muy conscientes de que había que tomárselo con mucha seriedad, que no había que quedarse a medias tintas ni que rozara el panfleto o el morbo, sino contarlo con la crueldad que hacía falta para que a la gente le quedara muy claro que esto pasa, que esta una realidad universal y que no se puede consentir que siga ocurriendo esto", dijo Rivera.Por eso, consideró que se trata de una temática con, y que la serie "está continuamente mostrando una realidad de lo que las mujeres vivimos"., concluyó la actriz.Álvaro Rico, Adriana Ozores, Pol Hermoso, Jason Fernández, Beatriz Segura, Miquel Fernández, Ana Wagner, Tito Valverde y Pepa Gracia, entre más, completan el elenco de la serie, que cuenta con producción de Atresmedia en colaboración con Boomerang TV y con dirección de Pablo Guerrero, Carlota Martínez-Pereda y Humberto Miró.