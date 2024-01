El Pj bonaerense ratificó su acompañamiento al paro y marcha del miércoles 24

Sobre el proyecto de la Ley "Bases..." que el Ejecutivo envió al Congreso, el PJ bonaerense advirtió que la sanción de esa norma legalizaría "la dependencia de nuestro país, sometimiento que se basa fundamentalmente en las tres reformas flexibilizadoras: la laboral, la ambiental y la tributaria"

El Partido Justicialista (PJ) de la provincia de Buenos Aires ratificó este sábado el acompañamiento al paro y movilización convocados por la CGT y las CTA para el próximo miércoles, manifestó su rechazo a las medidas implementadas por el Gobierno nacional y remarcó que "la Argentina no se vende"."El Partido Justicialista de la Provincia de Buenos Aires ratifica su acompañamiento a la decisión de las centrales obreras, cuyos cuerpos orgánicos han convocado para el día 24 de enero a un paro a partir de las 12 horas y movilización a la Plaza de los dos Congresos", manifestaron desde el PJ bonaerense en un comunicado.Desde el partido que conduce Máximo Kirchner se instó a "todas las ramas que lo componen, así como a todos PJ distritales, a sumarse y expresarse, organizados y en paz"."Pensamos diferente, la Argentina no se vende" recalcaron.En el comunicado rechazaron la "bestial devaluación del 118%" que llevó adelante el ministro de Economía, Luis Caputo, a quien calificaron como el "personero del Gobierno del (expresidente Mauricio) Macri que nos endeudó a 100 años y trajo devuelta al FMI a la Argentina"."El Gobierno de Javier Milei puso primera para incumplir un mandato electoral, no sería castigada `la casta` (sino que ésta integraría su gobierno), sino el Pueblo", advirtieron.En ese sentido, sostuvieron que el decreto de necesidad y urgencia (DNU) que desregula la economía es "violatorio de garantías constitucionales y derechos" que conforman el patrimonio de "cada habitante de este país" y atenta contra "preceptos identitarios de nuestra Argentina".Sobre el proyecto de la Ley "Bases y Puntos de Partida para La Libertad de los Argentinos" que el Ejecutivo envió al Congreso, el PJ bonaerense advirtió que la sanción de esa norma legalizaría "la dependencia de nuestro país, sometimiento que se basa fundamentalmente en las tres reformas flexibilizadoras: la laboral, la ambiental y la tributaria"."Sometimiento que no significa solo sacrificio presente sino, y por sobre todas las cosas, la condena del futuro de muchas generaciones. El dolor al cual está siendo sometido el pueblo no redundará en felicidad algún día, sino en la entrega total de la Argentina, con los argentinos y argentinas dentro", remarcaron.