Afirman que extienden extraordinarias porque "cada vez hay rechazo de más diputados"

Según Valdés, La Libertad Avanza pierde apoyo en el Congreso.

Valdés auguró una movilización "multitudinaria"

El diputado nacional de Unión por la Patria (UxP),, aseguró este sábado que el Gobierno decidió extender el período deporquea la ley "Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos" que se encuentra en la"Extendieron las extraordinarias porque la ley ómnibus genera rechazo en cada vez más diputados", expresó el legislador en un comunicado, tras lo cual señaló que "la propuesta que hizo ela los jefes de los bloques dadores de gobernabilidad hizo ruido".afirmó que "entre los radicales hay un grupo de once diputados que no comparten forma ni fondo de la", sostuvo que "en el bloquetambién hay disconformidad fuerte, así como en el" y dijo que, "a su vez, losno votarían un aumento de retenciones a los derivados de la soja".El diputado destacó, además, que "por algo se ampliaron las sesiones extraordinarias hasta el 15 de febrero, ya que nadie habla de una sesión esta semana" y afirmó que "en muchas provincias hay disgusto por el ataque a las economías regionales y eso incide en la postura de sus diputados y diputadas"., además, calificó las negociaciones entre representantes del Ejecutivo y algunos diputados en las inmediaciones del Congreso como "una falta de respeto" y expresó que "mientras estábamos en el plenario de comisiones escuchando a la sociedad civil, las conducciones de otros bloques no estaban porque negociaban en otro lugar"."Fueron 215 expositores, de los cuales 183 se manifestaron en contra y nosotros desde UxP invitamos a unos 70. Por lo cual, fueron los propios invitados del oficialismo los que están disconformes con el proyecto de", remarcó el legislador.Respecto delde desregulación de la economía, dictado por el Presidente en diciembre,sostuvo que "hay muy poco consenso, mucho menos que en torno a la", y afirmó "hasta el día de hoy la conducción de la Cámara no conformó la Bicameral de Seguimiento del DNU porque saben que están perdiendo".Además, el diputado señaló que la ministra de Seguridad,, "da declaraciones de comisaria, al amenazar a quienes buscan movilizarse para defender sus derechos"."Ya está Patricia. Ya pasaron tus veinte años. La gente quiere vivir en paz.porque va a participar gente que votó a. Los aumentos y el hambre lo padecen todos, en esto no hay diferentes sectores políticos", expresó.Por otra parte, se refirió a la reunión que gobernadores, legisladores, sindicalistas e intendentes de UxP mantuvieron el jueves último en la Casa de la provincia de Buenos Aires y afirmó que "hay una unidad muy amplia en marcha que puede crecer y representar a los sectores agredidos por la política de este gobierno".