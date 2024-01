Los gremios estatales ratificaron su adhesión al paro del 24

Foto: Leandro Blanco.

El Gobierno y la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) y la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), que conducen respectivamente Andrés Rodríguez y Rodolfo Aguiar, convinieron un aumento salarial del 16 por ciento para enero para el personal de la administración pública nacional y ratificaron el paro del próximo miércoles.Los gremios estatales firmaron este viernes el acuerdo en las dependencias de la Secretaría de Trabajo de la Avenida Callao al 100, aunque ratificaron el paro y la marcha del miércoles próximo en rechazo de las medidas oficiales de desregulación de la actividad económica.Rodríguez, secretario nacional adjunto de la CGT, afirmó luego de la firma del acuerdo de mejora salarial del 16 por ciento para este mes que no obstante su rúbrica el sindicato " no está de acuerdo con el índice pactado, ya que es menor que los guarismos de inflación"."Pero lo más importante es que los gremios lograron otra vez ejercitar de forma plena la negociación paritaria. La organización quiere volver a recuperar los ingresos, por lo que también se convino en Trabajo la inclusión en el acuerdo de una cláusula de revisión para obtener una compensación en el caso de que la inflación continúe siendo elevada", dijo.Rodríguez reseñó que la UPCN negociaba paritarias hasta ahora por períodos "muy cortos y, en el futuro, esos plazos se achicarán aún más porque la inflación de diciembre último determinó que es imposible convenir salarios por más de un mes", y sostuvo que el gremio evaluará cómo despunta febrero para intentar "en lo posible mejorar la situación".Aunque el gremio firmó el acuerdo, Rodríguez ratificó la adhesión de la UPCN al paro y marcha del miércoles de la CGT, que decidió su Comité Central Confederal (CCC), y afirmó que la protesta será acatada por la totalidad de las organizaciones sindicales."El paro y la marcha serán realizadas porque el acuerdo firmado por los gremios estatales es lo que le corresponde a los trabajadores y no significa de manera alguna ningún tipo de obstáculo o condicionamiento para cumplir la protesta declarada por la CGT", concluyó.El Gobierno del presidente Javier Milei anunció a través del vocero presidencial, Manuel Adorni, que descontará el día no trabajado al personal estatal que adhiera a la huelga general, en tanto el mandatario bonaerense Axel Kicillof se diferenció del Ejecutivo nacional y sostuvo que respetará el derecho de huelga y no descontará esa jornada.La UPCN informó además que el acuerdo salarial del 16 por ciento para enero firmado este viernes en la mesa negociadora de la paritaria 2023 se aplicará sobre "la base de los haberes de diciembre último", y detalló que "el total acumulado entre junio de ese año y enero de 2024 fue una recomposición de los ingresos del 127,95% por ciento", según el sindicato.Por su parte, la ATE que conduce a nivel nacional el dirigente rionegrino Rodolfo Aguiar indicó que el acuerdo fue firmado apenas a horas de que se liquiden los salarios de este mes, por lo que los gremios garantizaron que se lo aplique con el pago de enero."El acuerdo salarial permitirá recuperar los ingresos del convenio colectivo de trabajo 214/06 ,que se habían ubicado en un 12,5 por ciento por debajo del acumulado inflacionario de 2023, luego de la última disparada de precios", puntualizó el gremialista, quien también ratificó la adhesión de la organización a la huelga y marcha del día 24.Para Aguiar, la firma de la paritaria permitió recuperar "la pérdida salarial producida en diciembre último y ubicar los ingresos por arriba del acumulado anual de inflación", aunque ratificó que "es insuficiente y existen muchos más reclamos que solo los salariales"."Se trató de un acuerdo necesario en el contexto de la crisis de ingresos que enfrentan los estatales, pero el Gobierno tendrá que convocar otra vez el mes próximo frente a un escenario económico inestable y una evolución de precios constante", plantearon en un documento.Aguiar se pronunció al igual que Rodríguez por paritarias "mensuales", y ratificó el rechazo de la ATE a "los despidos arbitrarios", a la vez que exigió "la inmediata reincorporación de todos los cesanteados sin causa" y reclamó que se otorgue continuidad al proceso de regularización de los empleados públicos y que pasen a la planta permanente."La ATE fue muy clara en la reunión paritaria. Hay que pasar a planta al personal precarizado. Si continúan los ataques y agresiones a los trabajadores públicos, como ocurrió hasta ahora, los niveles de conflictividad irán en ascenso en todo el país", aseveró.En la huelga de 12 horas del miércoles y en la marcha hacia el Congreso participarán las organizaciones confederadas en la CGT, ambas CTA (de los Trabajadores y Autónoma), los trabajadores de la economía popular (UTEP) y movimientos sociales.