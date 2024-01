Detienen a un acusado del crimen del vendedor de dólares en el Hindú Club de Don Torcuato

El joven detenido sospechado de ser parte de la banda que mató a Sallemi / Foto: Fuentes de la investigación

Allanamiento

Lugar donde fue hallado el cuerpo de Sallemi / Foto: Street View

Hallazgo tras el allanamiento / Foto: Fuentes de la investigación

Podría tratarse de una banda dedicada a robar a "arbolitos" /Foto: Fuentes de la investigación

Venta de dólares por redes sociales

Un sospechoso de 18 años fue detenido en un barrio privado del partido bonaerense de Moreno y acusado del crimen del joven que vendía dólares por redes sociales, quien este viernes fue encontrado asesinado en un departamento de alquiler del Hindú Club de Don Torcuato, y una de las claves de los investigadores para identificarlo fue un, informaron fuentes policiales.Se trata de un joven identificado por la Policía como Santino Mármol, quien fue capturado por detectives de la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) San Isidro y Sub DDI Tigre en un country de Francisco Álvarez,Voceros policiales informaron que los pesquisas iniciaron las actuaciones tras conocerse el crimen, y que luego del análisis del material fílmico relevado lograron identificar a Mármol como uno de los autores del hecho.A raíz de ello, realizaron un allanamiento en urgencia en la manzana 82, lote 2, del Club de Campo San Diego, situado en el kilómetro 42.5 de la Autopista Acceso Oeste, mano a la ciudad de Luján, y localizaron al acusado, al que aprehendieron de inmediato.Dentro de la propiedad, los agentes secuestraron 1.000 dólares, 25.000 pesos, mapas de la localidad de Don Torcuato, las llaves del departamento alquilado en el Hindú Club, un teléfono celular iPhone 11 Pro Max y un automóvil Ford Focus de color blanco perteneciente al sospechoso.y además en su interior se hallaron bolsos con prendas de vestir, precintos plásticos y una tarjeta de débito a nombre de Mármol.Fuentes policiales informaron que esa tarjeta fue una de las claves de los pesquisas para identificarlo, ya que realizó compras en negocios cercanos al Hindú Club y dejó tirado en el departamento donde hallaron el cuerpo de Sallemi un ticket de una de las transacciones efectuadas.Por otro lado, los policías allanaron otro domicilio en el partido de Pilar en donde reside otro de los sospechosos y que fue quien alquiló mediante el sitio Booking inmueble donde citaron a la víctima.El acusado no fue encontrado en la propiedad, pero los efectivos secuestraron un DNI con su foto, pero perteneciente a otra persona, un equipo Handy para escuchar frecuencias policiales y prendas de vestir que utilizó al momento del hecho., conocidos popularmente como “arbolitos”.En tanto, Mármol quedó aprehendido a disposición de la fiscal Virginia Toso, a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 1 descentralizada de Don Torcuato, quien lo indagará en las próximas horas.El hecho se registró ayer en un departamento de alquiler para turistas, perteneciente al club Hindú Club, situado en la esquina de las avenidas Ángel T. de Alvear y del Golf, de Don Torcuato.Voceros policiales informaron a Télam que tras un llamado al 911, efectivos de la comisaría 3ra. de Tigre acudieron al lugar y al ingresar a uno de los departamentos hallaron el cadáver de Sallemi, que se encontraba maniatado y con signos de asfixia.De inmediato los policías iniciaron las actuaciones y de acuerdo a las primeras averiguaciones realizadas determinaron que el joven se dedicaba a la venta de dólares, los que ofrecía por internet.En ese marco, fue citado en ese departamento del Hindú Club por tres presuntos compradores que habían alquilado el inmueble.Fuentes policiales informaron que, por motivos que se investigan, al momento de concretar la transacción Sallemi fue asesinado.A raíz de ello, los investigadores relevaron las cámaras de seguridad ubicadas en la zona con el objetivo de identificar a los homicidas y poder captar la posterior huida del lugar.La víctima integraba un grupo de Facebook denominado “Compra y venta de Dólares en Zona Norte, Buenos Aires”, y el lunes pasado publicó: “VENDO! Zona San Miguel y alrededores. Acepto transferencia/efectivo. Me acerco a domicilio en auto! Buena semana para todos”.El 12 de enero, en una publicación similar acompañada de una fotografía con varios billetes de dólares sobre una mesa, posteó: “Vendo zona San Miguel y alrededores. Consultas por privado me acerco en auto”.El Hindú Club, lugar donde hallaron asesinado a Sallemi, fue fundado en 1919, cuenta con 2.000 socios según su sitio web y se encuentra federado en los deportes rugby, hockey, golf, fútbol y tenis.El club ofrece también la posibilidad de llevar a cabo eventos corporativos y deportivos, además de funcionar como centro de entrenamiento, utilizado en distintas ocasiones por equipos como River Plate.