Tras reunirse con Massa, los intendentes bonaerenses del Frente Renovador apoyaron el paro

Tras el encuentro, los intendentes bonaerenses compartieron imágenes de la reunión / Foto: Tw.

En sus redes sociales, los intendentes anticiparon que van a dialogar con productores locales y legisladores sobre las medidas que afectan a sus municipios, en posteos que realizaron en sus redes sociales, donde compartieron fotos de la reunión

Los 20 intendentes del FR nos reunimos con @SergioMassa @MalenaGalmarini Rechazamos la suba de retenciones y ratificamos marchar el 24 junto a la CGT, contra la Ley Omnibus y el DNU. NO a la paralización de las obras públicas y un freno a los desmedidos aumentos de precios. pic.twitter.com/BuJ1SlC3Wo — Freddy (@jazavatarelli) January 20, 2024

Y vamos a dialogar con nuestros productores y con los legisladores.

Tambien ratificamos nuestro compromiso de marchar el 24 junto a la CGT y el resto de los sectores perjudicados por la Ley Omnibus y el DNU — Sebastián Ianantuony (@IanantuonySeba) January 20, 2024

HAY OTRO CAMINO.

Junto a 20 intendentes, nos reunimos con @SergioMassa para apoyar y movilizar al paro del 24.

Nos vamos a plantar en defender nuestra gente y a nuestra Patria.

Vamos a cuidar el trabajo, la produccion y la industria nacional.

Por eso vamos a dialogar con el campo… pic.twitter.com/cIwcr0wIEw — Francisco Echarren (@EcharrenF) January 20, 2024

Estamos dialogando con nuestros productores y con los legisladores.



También ratificamos nuestro compromiso de marchar el 24 con todos los sectores perjudicados por la Ley Ómnibus y el DNU. — Javier Gastón (@javier_chgaston) January 20, 2024

El excandidato a presidente de Unión por la Patria (UxP) y ex ministro de Economía, Sergio Massa, se reunió con veinte intendentes bonaerenses del Frente Renovador (FR), quienes ratificaron su apoyo y participación al paro y marcha convocados por la CGT para el 24 de enero y plantearon su rechazo a la Ley "Bases y Puntos de Partida para La Libertad de los Argentinos" y al decreto de necesidad y urgencia (DNU) que impulsa el Gobierno nacional.En el encuentro, que se hizo este viernes por la noche y los jefes comunales reportaron este sábado en sus redes sociales, los intendentes, la, la decisión de, entre otros puntos.También anticiparon que van a dialogar con productores locales y legisladores sobre las medidas que afectan a sus municipios, en posteos que realizaron en sus redes sociales, donde compartieron fotos de la reunión.El, que compartió fotos del encuentro, escribió en su cuenta de X: "Rechazamos la suba de retenciones y ratificamos marchar el 24 junto a la CGT, contra la Ley Omnibus y el DNU" y se pronunció en contra de "la paralización de las obras públicas y un freno a los desmedidos aumentos de precios".El, precisó que comparte la decisión de "defender a los productores de nuestros municipios contra la suba de retenciones que se quiere imponer al campo y a las pymes exportadoras"."También ratificamos nuestro compromiso de marchar el 24 junto a la CGT y el resto de los sectores perjudicados por la Ley Ómnibus y el DNU. Además de no descontar el día de paro a nuestros trabajadores respetando su derecho", agregó en la plataforma X.En esa misma línea,, aseguró que "no es tiempo para tibios" y que hay "otra Argentina" para construir."Nos vamos a plantar en defender nuestra gente y a nuestra Patria. Vamos a cuidar el trabajo, la producción y la industria nacional. Por eso vamos a dialogar con el campo para evitar otra suba de retenciones y primarización de exportaciones, que significa miles de desocupados más y menos crecimiento para el país", afirmó en su mensaje tras el encuentro.Por su parte, J, manifestó su preocupación por "las obras públicas paradas, la destrucción del turismo interno, la desregulación del sistema de salud y la falta de apoyo del gobierno nacional a los municipios".