La suba de retenciones llevará a "rentabilidad negativa", dicen desde la Bolsa de Cereales

Desde Agricultura aseguran que apuntan a duplicar exportaciones del agro y terminar con retenciones

El subsecretario de Fortalecimiento Productivo y Sustentable para Pequeños y Medianos Productores Agroalimentarios, Pedro Vigneau, aseguró este sábado que el equipo económico del gobierno de Javier Milei apunta a que se dupliquen las exportaciones del agro, y, "a partir de ahí, liberar los derechos de exportación que se pusieron y los que ya estaban de la gestión anterior".



"Necesitamos acomodar la macroeconomía, desarmar un montón de regulaciones que frenan el desarrollo federal de la Argentina y estimular producciones", evaluó Vigneau en diálogo con Radio La Red, y manifestó que "se están tomando medidas antipáticas, con las cuales filosóficamente no acordamos, pero entendemos que el equipo económico está poniendo todo para nivelar este avión y caminar el camino que queremos".



En este sentido, el funcionario de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca remarcó que la actual gestión "apunta a que, cuando esto se nivele, se dupliquen las exportaciones del agro; a partir de ahí, liberar los derechos de exportación, porque venimos a terminar con los derechos de exportación que se pusieron y los que ya estaban", recalcó.



En tal sentido, subrayó que "el ancla más importante de este proyecto es el déficit cero", ya que el país afronta "una emergencia compleja desde lo económico-financiero".



Vigneau además mencionó que desde la Secretaría están analizando distintos proyectos con vistas a la producción, como "una ley de inversión pyme a la par de la ley que hubo para grandes inversiones", tras lo cual añadió: "Esta semana estuvimos reunidos con empresas forestales que pueden hacer grandes inversiones y generar una dinámica distinta a la Mesopotamia".



"También estamos en tratativas con empresas noruegas que pueden hacer de la agricultura argentina un cambio revolucionario; estamos trabajando con los distintos clusters, la avicultura, los porcinos; y pensando en la apertura de mercados y viendo cómo cerrar el acuerdo Unión Europea-Mercosur", se explayó.



En esta línea, el productor y dirigente agropecuario destacó que la Argentina "tiene un modelo productivo diferencial, las menores huellas de carbono del mundo", algo que -cuestionó- "no se está monetizando".



Respecto de eso último, indicó: "Estamos trabajando en cómo trazar y certificar este modelo productivo para poder monetizar algo que el mundo necesita, que son moléculas de valor renovables que puede brindar nuestra cuenca fotosintética".



"La biomasa que producimos, la fotosíntesis, que es mayormente soja, maíz o trigo, se produce en la gran mayoría en nuestro territorio y tenemos que transformarla lo más cerca posible de donde se produce porque si no le estamos agregando huella y el mundo nos está diciendo que tenemos que ir a procesos productivos que cuiden nuestro planeta", marcó el funcionario.



Vigneu expresó que la gestión aspira a "una Argentina desarrollada en cada rincón de cada una de las provincias con la fotosíntesis como uno de los vectores más importantes".



"Estamos en el momento y lugar adecuado porque el mundo necesita lo que Argentina pueda ofrecerle a través de la fotosíntesis, con lo cual tenemos una oportunidad inmensa", concluyó.