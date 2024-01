El peronismo pone en marcha la estrategia de "sindicalización" detrás de la CGT

Foto: Raúl Ferrari.

Referentes de UxP se pliegan a la movilización de la CGT VER VIDEO

Foto: Raúl Ferrari.

Cumbre de los principales líderes del peronismo bonaerense / Foto: Gobierno de la provincia de Buenos Aires.

El peronismo ensaya por estos días la puesta en marcha de una estrategia de "sindicalización", al plegarse a la movilización que la CGT, las CTA y los movimientos sociales llevarán a cabo el 24 de enero como parte de un paro general contra el DNU de deregulación económica y el proyecto de Ley 'Bases' del Gobierno de Javier Milei.Así quedó planteado, aunque no en términos explícitos, después de la reunión que gobernadores, legisladores, sindicalistas e intendentes de Unión por la Patria (UxP) mantuvieron el jueves último en la Casa de la provincia de Buenos Aires, donde resolvieron fijar una posición común de rechazo parlamentario a las iniciativas de Milei y plegarse también a la movilización sindical del 24.El gobernador bonaerense, Axel Kicillof , que ofició de anfitrión de ese encuentro, aclaró de todos modos que, en un intento de evitar acusaciones ante un eventual escenario de conflictividad."Hubo apoyo de todos los sectores y todos alientan y promueven la medida de fuerza", señaló a Télam un dirigente sindical que participó de la reunión, que tuvo a Kicillof como vocero.Sin contar aún con una referencia de conducción consolidada en la nueva etapa, ycon la discusión abierta sobre el destino del PJ , el peronismo se pliega por el momento a la estrategia opositora de los gremios y las distintas multisectoriales que se llevan a cabo en territorio bonaerense.Ese posicionamiento está en línea conque incorpore a sectores sociales, pymes, de la sociedad civil y dirigentes alejados de la estructura del partido."Está la posibilidad de seguir dialogando entre todos en un escenario que no se va a resolver en enero sino que se va a extender, porque la estrategia de saqueo del Gobierno es muy agresiva", indicó a Télam un dirigente que participó de esa conversación.Así, en los actuales intercambios entre dirigentes,Aunque, según apuntan desde la amplia mesa opositora, "habrá que ver si eso se materialiaza o no, todavía está por verse".Sí se discutió, sin embargo,, añadieron las fuentes consultadas.Acaso para remarcar la necesidad de avanzar en un nuevo esquema 'pan peronista', algunos referentes señalaron ante la consulta de esta agencia que "hay quienes consideran muerta a UxP y otros que creen que aun está viva".En la reunión del jueves último, que fue manejada con hermetismo por los organizadores, estuvieron referentes como los gobernadores(La Rioja) y(Tierra del Fuego); sindicalistas como, ambos triunviros de la CGT; dirigentes sociales comoe intendentes como, de Avellaneda, uno de los que viene aglutinando a distintos sectores de la sociedad para articular la oposición a las medidas del DNU.También asistieron los referentes de las CTA(de los Argentinos) y(Autónoma), ypor el Movimiento Evita.Entre los sindicalistas participaron dirigentes de peso como(UPCN),(UOM) y(Smata), entre otros.a fines del año pasado había congregado a sus pares a una reunión en la sede porteña del Banco Provincia, y la semana última hizo lo propio con la convocatoria en la Casa de la provincia de Buenos Aires en la Capital, a metros del Congreso.En su territorio, mientras tanto, Kicillof le huye a la estructura del PJ provincial -actualmente en manos de-, y promueve las actividades de la Multisectorial mientras suma apoyos de intendentes vecinalistas.