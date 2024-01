LLA espera sancionar el jueves la ley "Bases" con los puntos económicos intactos

Jaldo: "La Nación está oyendo los planteos de las provincias"

El gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, se refirió a las modificaciones en el proyecto de Ley “Bases y Puntos de Partida para La Libertad de los Argentinos” respecto de la importación de azúcar, y destacó que “Nación está oyendo los planteos de las provincias”.



“El hecho de que se suprima el artículo 59 del proyecto de Ley “Bases y Puntos de Partida para La Libertad de los Argentinos” implica que la Ley del Azúcar estará vigente”, dijo Jaldo en declaraciones a La Gaceta de Tucumán.



“El Gobierno está oyendo los planteos de los gobernadores”, celebró el mandatario provincial.



Ley 25.715, conocida como la Ley de la Azúcar, establece aranceles para la importación de ese producto de diferentes clases y presentaciones.



La caída de esta ley perjudicaría no sólo a Tucumán, que es la principal productora de caña de azúcar, sino a también Salta y a Jujuy.



El gobernador tucumano sostuvo que la eliminación del artículo 59 “es un buen gesto de la Nación, sin embargo, creemos que hay que mejorar la redacción de los temas que tienen que ver con el bioetanol que no responde a lo que estrictamente estamos pidiendo los gobernadores de las provincias productoras de biocombustibles”.



En lo que respecta al bioetanol, el proyecto de ley del Ejecutivo Nacional establece un corte obligatorio del 12%, y durante los primeros dos años se podrá disponer un incremento hasta el 15%.



“A partir del 15% y no antes de los tres años de la entrada en vigencia de la ley, se propondrán al Congreso aumentos progresivos hasta alcanzar un porcentaje de entre el 18% y el 27%”, indica el proyecto.



En tanto, Jorge Feijóo, presidente del Centro Azucarero Argentino (CAA), dijo a los medios locales a principios de enero que “para el sector azucarero sería gravísimo esta iniciativa, ya que de todos los ingresos brutos el etanol significó el 29% de la zafra última, y no es un dato marginal, por lo tanto, si prospera la ley es un daño a la línea de flotación de la actividad".



“Hay que ir hacia adelante y no retroceder en el gran potencial que tiene Argentina en la producción de etanol, tanto de caña de azúcar como de maíz", consideró.



El pasado 4 de enero Jaldo se reunió en Buenos Aires con el ministro Interior de la Nación, Guillermo Francos, a quien le planteó su preocupación respecto de determinados artículos del proyecto de Ley, que está vinculados con la actividad azucarera y el bioetanol.



“Fue una reunión fructífera desde lo institucional, porque el ministro escuchó la problemática de Tucumán y confirmó que se está hablando con todos los gobernadores y las áreas del Ejecutivo Nacional para ver de qué manera se puede solucionar el planteo que hacen las provincias”, comentó una vez concluido el encuentro.