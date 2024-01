Alcaraz se mete por primera vez en su carrera en los octavos del Abierto de Australia

Así queda la 4R del #AusOpen:



▪️ Djokovic [1] vs Mannarino [20]

▫️ Tsitsipas [7] vs Fritz [12]

▪️ Sinner [4] vs Khachanov [15]

▫️ Rublev [5] vs De Miñaur [10]

▪️ Hurkacz [9] vs Cazaux [WC]

▫️ Medvedev [3] vs Borges

▪️ Zverev [6] vs Norrie [19]

▫️ Alcaraz [2] vs Kecmanovic