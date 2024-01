Pino minimizó los desacuerdos en la Mesa de Enlace por los cambios en la Ley “Bases”

Nicolás Pino / Foto: Eliana Obregón.

Foto: Eliana Obregón.

El presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA),, desestimó este sábado las diferencias internas en la Mesa de Enlace Agropecuaria respecto de la propuesta de adhesión prevista en el proyecto de Ley "Bases y Puntos de Partido para La Libertad de los Argentinos", a la revisión de 1991 de la Convención Internacional sobre la Protección de Nuevas Variedades Vegetales (UPOV 91).“Desde Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Federación Agraria Argentina (FAA) y SRAde Ley de Bases”, manifestó en un comunicado la Mesa de Enlace el pasado miércoles, sin la firma de Coninagro.La adhesión a UPOV91 –advirtieron- “implica entre otras cosas la pérdida del derecho de uso propio por parte de los agricultores y la mayor extensión de los derechos de los obtentores ha generado un debate centrado en los derechos de los agricultores y la promoción de la innovación”.Señalaron, además, queEl titular de la SRA, Nicolás Pino, manifestó esta mañana que es normal que las entidades tengan algunos puntos de desencuentro., indicó en diálogo con Radio Continental.En ese marco, lamentó que “la celeridad” del comunicado no haya “dado tiempo a Coninagro a analizarlo como nosotros lo veíamos”.Recordó, también, que existendel DNU 70/2023, ocasión en la cual FAA realizó un comunicado por su propia cuenta.cuando las condiciones de nuestro país no son las condiciones generales de todo el mundo. En un país donde no hay retenciones, donde el tipo de cambio es uno y es estable, ahí podríamos estar hablando de un montón de cosas como generar una ley de semillas acorde a las necesidades que tiene Argentina”, aseveró Pino.Indicó que intercambió el viernes mensajes con el secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca, Fernando Vilella, sobre “este tema y otras tantas cosas que lleva esta ley ómnibus”, con quién –manifestó- el sector posee una buena relación.Del mismo modo, se refirió a la reunión que mantuvo el martes último con el secretario de Comunicación y Prensa, Eduardo Serenellini.“Nos marcó la necesidad del tema del DNU, de la ley ómnibus, y de cómo veía el Gobierno al sector agropecuario. Fue un buen encuentro. Productivo e interesante”, expresó.La visión del Gobierno es que, señaló.“Si queremos duplicar la producción, hay que generar las condiciones internas en el país para que los productores podamos planificar hacia delante. En las condiciones en que estamos vamos a producir, pero siempre lo hacemos con el freno en la mano porque se hace difícil ir para adelante con la macroeconomía”, indicó Pino.Finalmente,“Hace dos o tres semanas leí un título que fue muy sensato del exministro de Economía, Sergio Massa, donde le decía a los muchachos de la CGT que, si hacen paro a los 40 días a un nuevo gobierno, ¿Qué deberían hacer a los 90? Me encanta que la gente y los trabajadores nos podamos expresar y desde nuestra gremial hemos hecho paros, pero me parece un poco apresurado”, señaló.El titular de la SRA, en esa línea,