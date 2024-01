"El paro es inamovible porque hay una agresión colectiva muy grande"

Foto: Raúl Ferrari.

El secretario general de la CGT, Héctor Daer, sostuvo que el paro del miércoles próximo "es inamovible" porque "hay una agresión colectiva muy grande contra distintos sectores de la sociedad", en referencia al DNU de desregulación de la economía y la ley Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos., sostuvo este sábado Daer en declaraciones a Radio Splendid.En tanto, consideró que con la movilización prevista para el miércoles, enumeró al insistir en que la protesta se basa en que "ningún ítem del DNU o la Ley es beneficioso para los trabajadores"."Hemos hablado con un montón de legisladores que están en contra, toda la fantasía de que esto sí o sí se termina en enero o que es todo o nada, ya no está. Esto es un proceso que va madurando y el 24 no va a ser la CGT, van a ser los científicos, el deporte, los trabajadores, las cámaras pymes que ya dijeron que no van a descontar los días, es muy amplia la convocatoria y la concurrencia así como sectores en forma individual que van a ir a decirle al Parlamento, no le den la espalda al pueblo", afirmó."Acá todo se rige por ajuste", lamentó Daer y sostuvo en particular sobre lasque deberían "cambiar la base de cálculo y que se genere actualización pero no podés dejar a alguien que para cumplir su meta a los que tienen plata no les va a sacar y por el contrario lo hará con los jubilados"., dijo.En este punto, Daer argumentó que "si el Presidente (Javier Milei) va a Davos y dice que es héroe el empresario exitoso, establece una lucha de clases inversa a la emancipación de los sectores trabajadores a lo largo de la humanidad. Se intenta instalar un ejército, en términos figurativos lo digo, de empresarios que luchan contra todos los derechos que ellos creen que son privilegios pero que existen en la realidad del capitalismo desde que existe el capitalismo".Por otra parte, al tiempo que sostuvo que durante el Gobierno anterior "no se hizo ninguna medida de fuerza porque no hubo ninguna ley ni disposición en contra de los trabajadores como ahora".