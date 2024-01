Vecinos del Delta se reunieron con Edenor por la falta de suministro desde hace un mes

Foto: Alejandro Santa Cruz.

Un grupo de vecinos de las islas del Delta de Tigre y San Fernando se reunieron con directivos de la empresa Edenor, luego de la marcha que realizaron el pasado martes a la sede de la compañía y a un mes del temporal que los dejó sin suministro eléctrico, donde obtuvieron un compromiso de "restaurar el 100% del servicio para la próxima semana".La audiencia informativaAdemás, participaron funcionarios de la Subsecretaría de Asuntos Territoriales y la Subsecretaría de Energía bonaerenses y autoridades de los Municipios de Tigre y San Fernando, junto con la Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires.Mientras que el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE), que había confirmado su asistencia, no se presentó en la reunión., aseguró a Télam Daniel Bracamonte, isleño y referente de la organización Movimiento "De Raíz", quien forma parte del comité creado luego del temporal del 17 de diciembre, que afectó a casi todo el país y dejó un saldo de 13 muertos en la ciudad bonaerense de Bahía Blanca."El objetivo de la audiencia era que la empresa eléctrica brinde un parte informativo del estado de las obras que se encuentran en marcha ya que todavía "hay gente sin luz", aseguró Bracamonte, quien agregó que "lo más problemático de la situación es que los afectados están dispersos".Además, detalló que presentaron un informe actualizado elaborado por los vecinos de las zonas donde el servicio no ha sido restaurado, y los lugares en donde todavía se encuentran postes caídos, generadores en el piso, cables sueltos, entre otros.Durante el encuentro, Edenor informó que "el 95% de los usuarios tenían el servicio restablecido", pero según los representantes vecinales la información "es errónea" porque "toman la cantidad de abonados que recuperaron el servicio por la cantidad de reclamos y hay muchos vecinos que nunca hicieron el reclamo y continúan sin luz".y ante la solicitud por parte de los vecinos de integrar un plan de obra en conjunto para rearmar nuevamente toda la red eléctrica, les informaron que "el próximo miércoles 24 nos darán una respuesta".Además, el vecino apuntó sobre las obras actuales que se están haciendo en la zona ya que "no trajeron material nuevo a las islas, los postes de luz son postes traídos del continente que estaban en desuso"."Los postes son viejos, algunos quedan cortos y el agua los va a sacar en cualquier momento. Los generadores no están reparados y el tendido de cables sigue siendo el mismo que cualquier ramita que toque produce un corte de luz", dijo.Por su parte, el Ministerio de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, a través de la Dirección Provincial de Islas, informó el pasado miércoles que los vecinos de la zona del Delta que hayan sido afectados por el temporal de diciembre pueden acceder a una línea de crédito con tasa especial del Banco Provincia.Asimismo, la Dirección Provincial de Islas, dependiente de la Subsecretaría de Asuntos Territoriales, ha puesto en marcha tareas de limpieza de vías fluviales y remoción de árboles caídos, con el fin de garantizar una circulación más segura y contribuir al avance de las reparaciones que tiene a su cargo la empresa Edenor para restablecer el servicio de energía eléctrica.En dichas tareas de remoción y limpieza colaboran, también, vecinas y vecinos de las islas, así como personal de la Cooperativa Islas del Delta.