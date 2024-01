Trabajadores del subte adhieren al paro del 24 y no habrá servicio entre las 19 y las 24

Foto: Daniel Dabove (archivo).

La, que lidera, adhirió este viernes alde 12 horas y a la marcha hacia elel miércoles 24 en rechazo de las iniciativas económicas del Gobierno, e informó que ese día solo habrá servicio hasta las 19 para garantizar "el transporte de quienes se movilicen".Un documento firmado pory el secretario adjunto,, confirmó que el gremio adhirió a la huelga general del miércoles y a la marcha hacia el, convocadas por la, ambas, lay "cientos de multisectoriales".Los servicios defuncionarán hasta las 19 para garantizar "el transporte a quienes quieran participar en esa movilización", y el sindicato aclaró que a partir de esa hora y hasta la medianoche esa modalidad de transporte "será suspendida"."Los sectores no operativos, como personal de estaciones, talleres e instalaciones fijas, adherirán a la protesta desde las 12", sostuvo el documento, que rechazó las medidas económicas oficiales porque "el decreto de necesidad y urgencia () y laafectan a la gran mayoría de la sociedad y solo benefician al capital transnacional"., enrolados en lade, añadieron que esas medidas también solo benefician a "los grandes grupos económicos concentrados, por lo que no se permitirá este brutal ajuste al pueblo"."El gremio no permitirá este brutal ajuste ni resignará ninguna de las conquistas obtenidas, por lo que es preciso marchar hacia elel 24 contra la reforma laboral que propone el presidente", concluyeron los dirigentes sindicales.