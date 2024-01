Diputado del PRO cuestionó la privatización de YPF y pide jubilaciones atadas a la inflación

Foto: Pablo Añeli (Archivo).

El diputado del PRO,, detalló que su bloque no apoyará en el Congreso, en el texto del proyecto de ley "Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos" que se analiza en la Cámara de Diputados., dijo Arabia en diálogo con Radio 10, al enumerar el primero de los cuatro puntos que el PRO pone en discusión.Para el legislador del PRO, el "capítulo retenciones" es otro elemento crítico que no convalidarán como bloque en el recinto y que piden eliminar de la Ley "Bases"."Creemos que las retenciones es un impuesto regresivo. No ayuda a la producción ni el empleo. Entendemos que el Gobierno ya no tiene dónde recortar gastos y por un periodo de tiempo necesita conseguir para no emitir mas billetes, pero para nosotros era muy importante dejar de lado a las economías regionales", explicó.Si bien remarcó que aún no se conoce "el texto final" con los presuntos cambios que el oficialismo imprimirá al proyecto tras las negociaciones con la oposición, Arabia deslizó que YPF no sería parte de las 41 empresas públicas sujetas a privatización., señaló.En tanto, el diputado recalcó que el PRO tampoco convalidará "la reforma política" que pretende establecer el oficialismo y que deberá realizarse "más adelante"."Entendemos que la ley de uninominalidad en Argentina se aplicó dos veces. En 1904 bajo al presidencia de (Julio Argentino) Roca y en 1951 en la presidencia de (Juan Domingo) Perón y en ambos casos no tuvo buenos resultados así que la reforma del sistema político será llevada adelante luego".Arabia, una iniciativa "ambiciosa" que "suma 1.000 artículos en total sobre áreas muy distintas"."El corazón de la reforma del Gobierno es el equilibrio fiscal, la apertura y el desmalezamiento de la economía, lo cual yo particularmente comparto. Creo que está bien para que los argentinos volvamos a tener una economía ordenada", sostuvo.