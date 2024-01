El Senasa advirtió sobre la necesidad de prevenir intoxicaciones por consumo de moluscos

Ante esa situación el Senasa recomienda:

• No recolectar moluscos y/o mariscos en las playas para el consumo casero,



• Respetar las disposiciones, ordenanzas y avisos públicos de vedas a la extracción y consumo de moluscos,



• No adquirir preparaciones elaboradas con mariscos (conservas, ensaladas, paellas, etcétera) en puestos callejeros o locales que no tengan habilitación bromatológica.



• No comprar mariscos frescos "al pie del barco", en escolleras o los que puedan ofrecer recolectores no autorizados,



• No comprar moluscos que no cuenten con el correspondiente certificado sanitario emitido por un organismo oficial,



• Comprar o consumir mariscos adquiridos solo en pescaderías, restaurantes o locales de comidas debidamente habilitados.