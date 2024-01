Scaloni, premiado por su trayectoria como entrenador

Foto: Captura TV.

Haarland, elegido mejor jugador

, el director técnico campeón del mundo con el seleccionado argentino, fue reconocido este viernes en los Premios Globe Soccer Awards 2023 por su trayectoria como entrenador.El oriundo de Pujato, de 45 años, fue premiado en la 14ª gala de los Globe Soccer Awards, que se realizó en Dubái, Emiratos Árabes Unidos (EAU), donde se entregaron 18 premios, incluidos los de Mejor jugador masculino, Mejor jugadora femenina, Jugador favorito de los fanáticos, Mejor club masculino y Mejor club femenino, Mejor entrenador y Mejor jugador emergente., comenzó Scaloni en su agradecimiento.Además, no se olvidó de quienes lo acompañan día a día en el seleccionado y de su familia: "A mi cuerpo técnico. A Pablo Aimar, Walter Samuel, Roberto Ayala, Matías Manna, Martín Tocalli, Luis Martín y Rodrigo Barrios, todos ellos que me han ayudado a conseguir este increíble premio. A mi familia, que hoy están acá, mi esposa y mis hijos, los quiero. Es todo lo que tengo para decir, muchas gracias".Este ya es el sexto premio a nivel individual para Scaloni, que además cuenta con dos distinciones a mejor entrenador del mundo por parte de la Iffhs (2022, 2023), otro por la World Soccer (2022), un The Best a mejor entrenador (2022), el premio a entrenador del año en Sudamérica por el diario El País de Uruguay (2022) y un Panchina d'Oro Especial (2023), entregado por la Federación Italiana.En otras categorías, el noruegorecibió el premio a Mejor jugador, donde también estaban ternados, quien venía de imponerse en la misma categoría en los The Best, el portugués, el belga, el brasileño., el inglés, el francés-el defensor del título-, el portugués, el egipcioy el nigerianoDesde su llegada al City, el noruego convirtió 71 goles en 75 partidos y fue una de las máximas figuras del equipo que se consagró en la Champions League, la Premier League, la FA Cup y la Supercopa de Europa.Además de Haaland, el(con Julián Álvarez entre los presentes) recibió el premio a Mejor equipo masculino, Pep Guardiola se quedó con el Galardón a Mejor entrenador, Ederson Moraes, el de Mejor arquero, y Rodri, como Mejor mediocampista.Uno de los grandes ganadores de la noche fue el portugués Cristiano Ronaldo, quien no sólo recibió el Premio Maradona por ser el máximo goleador del 2023 con sus 54 tantos, sino que también fue elegido como Mejor jugador de Medio Oriente y el Jugador favorito de los fanáticos."Fui el máximo goleador de esta temporada, imagínate ganar a animales jóvenes como Erling Haaland. Estoy orgulloso. Y pronto cumpliré 39 años. Me gusta cuando la gente vuelve a dudar de mí y entonces tengo éxito. No me afectan las críticas", aseguró el jugador del Al Nassr luego de los premios., el inglés de 20 años del Real Madrid, recibió el premio a Mejor jugador emergente, donde también estaba ternado el argentino Enzo Fernández.