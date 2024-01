El Jefe de la diplomacia de la UE acusa a Israel de financiar a Hamas

Hezbollah afirma que Israel "no está listo" para enfrentarlo en Líbano

El jefe del grupo parlamentario del movimiento chiita libanés Hezbollah, Muhammad Raad, afirmó este viernes que Israel "no está listo" para hacer frente a lo que el grupo "ha preparado para ellos", en medio de los enfrentamientos en la frontera desde el 7 de octubre pasado, fecha de los ataques ejecutados por el movimiento islamista palestino Hamas contra territorio israelí y la respuesta militar de Tel Aviv en Gaza.



"Cuando el enemigo amenaza con lanzar esta guerra, tras fracasar a la hora de lograr sus objetivos a todos los niveles en Gaza, exagera y no puede hacer eso que dice", dijo Raad, quien recalcó que "el enemigo israelí no está listo para la guerra ante lo que la resistencia islámica en Líbano ha preparado para ellos", según la agencia Europa Press.



Raad subrayó que Hezbollah "mostrará todo su poder" en caso de conflicto y agregó que "el enemigo israelí juega el papel de guardián de las potencias internacionales influyentes, encabezadas por Estados Unidos".



"Es el guardián de las potencias arrogantes que saquean nuestra riqueza, controlan nuestras vías marítimas, imponen su voluntad sobre otros países (...) y practican la opresión y agresión bajo diversos eslóganes, incluidos los Derechos Humanos".



Raad resaltó que estas "potencias arrogantes" son "maestros a la hora de violar los Derechos Humanos" y "profesionales del genocidio, de las masacres, de invadir pueblos y países y tiranizar poblaciones", como consignó la cadena de televisión libanesa Al Manar, vinculada a Hezbollah.



Por su parte, el Ejército de Israel aseguró haber derribado este viernes un aparato no tripulado que irrumpió desde Líbano en su espacio aéreo sobre el mar Mediterráneo.



Resaltó que el dron fue "interceptado con éxito" por el sistema 'Cúpula de Hierro'.



Asimismo, destacó que "aviones de guerra han atacado posiciones de lanzamiento, edificios militares e infraestructuras terroristas de la organización Hezbollah en el área de Ramiya, en el sur de Líbano", al tiempo que confirmó ataques contra "puestos de observación e infraestructura terrorista" en Hula y Kafarkila.



Las tensiones entre Israel y Hezbollah, apoyado por Irán, repuntaron durante los últimos días tras la muerte del 'número dos' de Hamas, Saleh al-Arouri, y otros seis miembros de la milicia palestina, incluidos dos altos cargos del brazo armado del grupo, las Brigadas Ezzeldín al Qassam, en un bombardeo en Beirut.



El domingo, al cumplirse 100 días del inicio del conflicto armado en Gaza, el secretario general del grupo libanés Hezbollah, Hassán Nasrallah, advirtió que Israel deberá "aceptar" las condiciones de la Resistencia para un alto el fuego permanente y prometió seguir luchando contra las fuerzas israelíes.



"Vamos a seguir luchando en nuestro frente y a seguir causando pérdidas a Israel. Nos han pedido que paremos de luchar para que Israel no haga la guerra a Líbano. Estas amenazas no sirven a ningún propósito y jamás serán eficaces", avisó.



Desde que el 7 de octubre Israel y Hamas entraron en guerra en la Franja de Gaza, Hezbollah se unió desde Líbano a atacar a las fuerzas del Estado hebreo en una muestra de solidaridad con los islamistas palestinos.



Ese día, milicianos de Hamas lanzaron un ataque sobre territorio israelí que dejó cerca de 1.200 muertos y unos 240 secuestrados, entre ellos una veintena de argentinos.



Israel declaró la guerra y desató una ofensiva contra la Franja de Gaza que dejó hasta el presente casi 25.000 muertos, entre ellos mujeres y niños.