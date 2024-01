Las provincias del norte con agenda en los “nuevos desafíos” del turismo

Santiago del Estero / Foto: Emilio Rapetti

Jujuy / Foto: Prensa

Las autoridades turísticas de Santiago del Estero, Tucumán, Jujuy, Salta, Catamarca y La Rioja, enmarcadas en el Ente Norte, realizarán el próximo martes en la capital tucumana la primera reunión ordinaria de 2024 con una agenda que tendrá por eje “la by su impacto específico sobre el sector, señaló en Télam Radio el subsecretario santiagueño de Turismo, Nelson Bravo.“Entendemos que para lo que se viene, con una incertidumbre bastante alta, lo importante es no perder la esencia que es el trabajo en la región buscando los mecanismos para adaptarnos rápidamente al nuevo contexto y ver qué es lo mejor que podemos hacer”, expresó Bravo, que encabeza el Ente Norte.La cita será en San Miguel de Tucumán y el anfitrión será Sebastián Giobellina, que preside el Ente Tucumán Turismo y el Consejo Federal de Turismo (CFT).Nelson Bravo, subsecretario santiagueño de Turismo, dialogó con Télam RadioEl subsecretario dijo que en cada provincia vienen analizando “el comportamiento de los turistas” durante la temporada de verano en curso, con la evidencia de que “es diferente a veranos anteriores”.Bravo ponderó que la región norte cuenta con “un mercado de más de 7 millones de personas, lo cual no deja de ser un mercado importante” y sobre esa premisa procurarán acciones tendientes a potenciar la llegada de turistas.“Estamos trabajando en conjunto y reforzando la promoción de la región de manera interna si quiere, sin descuidar lo otro, pero enfocado más en lo que es la región. Es un arduo trabajo. Imagínese que uno de cada provincia tiene grandes responsabilidades, muchísimas actividades, pero sí que vale la pena la mirada común”, subrayó.En tanto se produzca la canonización en el Vaticano, en Santiago del Estero “se esperan un evento en la capital provincial frente a la Catedral y otro en Villa Silípica, que es la localidad donde nació Mamá Antula”.Por otra parte, Bravo remarcó la continuidad en Santiago del Estero de citas deportivas de primer nivel nacional e internacional, como polos convocantes de turistas, y al respecto mencionó una nueva cita de la Pro League de hóckey sobre césped (14 al 19 de febrero) con la participación de los seleccionados masculinos y femeninos de Argentina, Alemania y Bélgica.