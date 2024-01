Plaini: "Cuando el pueblo se moviliza, no lo paran con ningún tipo de extorsión"

Foto: Eva Cabrera

Foto: Alfredo Luna

Foto: Leandro Blanco

El secretario general de Canillitas, Omar Plaini, defendió este viernes el paro convocado por la Confederación General del Trabajo (CGT) en rechazo a la Ley "Bases y Puntos de Partida para La Libertad de los Argentinos" y el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) impulsado por el Poder Ejecutivo, y dijo que"Cuando el pueblo se moviliza y sale a la calle no lo van a parar con ningún tipo de extorsión, ya hemos establecido la lucha", señaló el también integrante de la CGT y secretario Adjunto del PJ Bonaerense.Plaini sostuvo que en el paro previsto para el próximo 24 de enero estarán acompañados "por todos los sectores, el conjunto de la sociedad, y".En declaraciones a radio La Patriada, declaró que ", y frente a todo eso, la CGT se ha puesto en el centro de la defensa de las instituciones y la república"."Recordemos que la CGT tiene 93 años de historia, tiene 224 federaciones nacionales confederadas en todo el país, la representatividad nuestra no hace falta que la tenga que expresar, está, existe, somos un sector evidentemente de poder" yAdemás subrayó que ", y lo están padeciendo: el aumento de transporte, de salud privada, aumento de los servicios, de combustibles, hay una situación que no se puede sostener, que nos está llevando a un caos"."Frente a esto el pueblo reacciona. Esto es lo que está sucediendo y va a suceder el 24 más allá de las extorsiones de un funcionario o funcionaria, que dialogan lo que a ellos se les ocurra pero la realidad es una sola y gran parte del pueblo estará movilizado", remarcó.También manifestó que"No se pueden avasallar las instituciones, con medidas nocivas que afectan a la población, Este no es un Gobierno con un plan económico, esto es un plan de negocio y ahí intervienen los menos, pocos, los grandes empresarios de la concentración financiera y económica. Por eso la lucha que llevamos adelante es estratégica, es importante saber hacia dónde vamos", consideró.Sobre la movilización, adelantó que "va a ser multitudinaria y será el pueblo y el mismo votante el que dirá por este camino no va" y sostuvo que "no vamos a permitir que se atropellen las instituciones y al frente de esto están la CGT y nos están acompañando apoyo de todos los movimientos sindicales del mundo".Por otro lado, al ser consultado sobre el, el dirigente dijo que, ya que "si queremos que el pueblo vuelva a creer tenemos que volver a crear, eso está clarísimo"., reflexionó.