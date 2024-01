Boca se prueba ante Talleres en Córdoba con la vuelta del uruguayo Cavani

Foto: Cris Sille.

afrontará el tercer amistoso de la era decuando visite este sábado aen el estadio Mario Alberto Kempes en un partido que marcará la vuelta del goleador uruguayoen el banco de suplentes, con la expectativa de sumar sus primeros minutos en el año.El ensayo de pretemporada se disputará desde las 21:30, con transmisión exclusiva de la plataforma Star+.A una semana de su debut oficial en la Copa de la Liga, el "Xeneize" asumirá su última prueba después de haber vencido a Gimnasia y Tiro de Salta y Estudiantes de Buenos Aires, ambos de la Primera Nacional.En ninguno de esos compromisos fue considerado el uruguayo Cavani (36 años), a quien el nuevo cuerpo técnico buscó preservar para su puesta a punto después de la lesión muscular sufrida al final de la pasada temporada.El "Matador" no juega desde el 12 de noviembre en la victoria sobre Newell's Old Boys en La Bombonera, que no pudo completar por un desgarro en el recto anterior izquierdo.Martínez lo incluyó en la nómina de convocados para el juego con Talleres pero no en el once probado este viernes, por lo que se deduce que comenzará en el banco de suplentes a la espera de concretar su retorno a las canchas.El probable equipo de Boca en Córdoba será con Sergio Romero; Lucas Blondel, Cristian Lema, Nicolás Figal y Marcelo Saracchi; Guillermo "Pol" Fernández, Jorman Campuzano y Juan Ramirez; Ezequiel Bullaude; Miguel Merentiel y Luca Langoni.El lateral peruanono será parte de la delegación por una molestia y apuntará a su regreso en el primer juego por los puntos, programado para el sábado 27 ante Platense en Vicente López.Talleres, por su parte, dispondrá una formación similar a la utilizada en la goleada del martes ante Cobreloa de Chile (6-0): Guido Herrera; Gastón Benavidez, Matías Catalán, Juan Rodríguez y Francisco Saavedra; Juan Portilla y Luis Sequeira; Luis Angulo, Ulises Ortegoza y Ramón Sosa; Nahuel Bustos.La "T", ahora al mando detras la salida de Javier Gandolfi y con la Copa Libertadores en el horizonte, debutará oficialmente el viernes próximo como local de Gimnasia y Esgrima La Plata.El partido de este sábado se disputará con público de ambos equipos. Los hinchas de Talleres ocuparán la cabecera Willington y la platea Ardiles, en tanto los visitantes se ubicarán en la popular Artime y la platea Gasparini.El Consejo de Seguridad Deportivo Provincial (Cosedepro) dispuso un operativo de seguridad compuesto por alrededor de 1.200 agentes y habilitará el acceso al estadio a partir de las 18:30.