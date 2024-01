Cómo registrar la tarjeta SUBE para evitar pagar una tarifa mayor

¿Cómo crear la cuenta SUBE?

Cómo saber tenés una cuenta SUBE registrada

Foto: Victoria Gesualdi.

El vocero presidencial, Manuel Adorni , sostuvo este viernes en su habitual conferencia de prensa que el Gobierno buscará que el subsidio "llegue sólo al que lo necesita".

Por ese motivo -indicó- "se hace hincapié en la sube nominada", es decir que la tarjeta esté identificada.

"La que no lo esté, no tendrá subsidio porque no podemos identificar la necesidad de las personas", señaló.

La Resolución 1/2024 publicada este viernes en el Boletín Oficial indica que las y los usuarios de trenes y colectivos del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) tendrán tiempo hasta el próximo 1 de abril de registrar su tarjeta SUBE a fin de “generar mejores prácticas” en su uso y “desarrollar herramientas que permitan brindar trazabilidad a la aplicación de los recursos públicos”.Ya sea que hayan comprado la tarjeta en un puesto de diarios, en un kiosco o desde la web , los usuarios que no registren su SUBE deberán pagar una tarifa “sin nominalizar” más elevada que, según prevé el cuadro tarifario, en febrero partiría en $430 para colectivos y $260 para trenes.Tampoco podrán gozar de los descuentos para combinaciones de Red Sube.La obligación del registro es un primer paso para que el Estado avance en otorgar directamente los subsidios al usuario en lugar de las empresas concesionarias.Para crear la cuenta se necesita el n° de la tarjeta SUBE y los datos personales del usuario (nombre, teléfono, y número de DNI y trámite).Se puede realizar a través de:• 0800-777-SUBE (7823) opción 3• En los Centros de Atención Si no recordás tu clave de 4 dígitos, podés gestionar una nueva desde la web o app SUBE, en los Centros de Atención o por teléfono.Si hace mucho no ingresás a Mi SUBE, probablemente debas reconfirmar tus datos para garantizar la seguridad del registro.Tanto por número de SUBE como por DNI los usuarios pueden revisar si poseen alguna tarjeta registrada a su nombre haciendo click aquí