Sadir: la cuasimoneda "no le hace bien a la economía, Jujuy está lejos de eso"

Foto: Edgardo Valera.

"Vemos una predisposición para escuchar los reclamos"

El gobernador de Jujuy,(UCR), consideró este viernes que, al referirse a la aprobación que dio este miércoles la Legislatura de La Rioja a una iniciativa impulsada en tal sentido por el gobernador Ricardo Quintela (UxP), y en esta línea aseguró que su provincia está "lejos" de pensar un plan similar."No hay ninguna idea de volver a las cuasimonedas", subrayó Sadir en declaraciones a Radio El Observador.En este sentido, recordó: "A mí me tocó estar en la provincia durante el tiempo que se pusieron las cuasimonedas o bonos y cuando las retiramos, y la verdad que siempre es complejo".El mandatario jujeño indicó quePor otra parte, se refirió al reclamo de los gobernadores provinciales al presidente Javier Milei "por la compensación del impuesto a las Ganancias"., puntualizó el referente del Frente Cambia Jujuy.Al respecto, explicó: "Hay una pérdida de recaudación por la modificación en la Ley y ya cuando estaba Sergio Massa como ministro de Economía le plantemos que se compense esa pérdida de otra manera"."Se han planteado una serie de alternativas a él, así como a Milei en la reunión con los 24 gobernadores, y el actual Presidente planteó que iba a mandar el proyecto para restituir Ganancias, pero el pedido es en realidad de compensación de las pérdidas que vamos a tener las provincias", aclaró.Sadir destacó la predisposición que tiene el Gobierno nacional para escuchar los reclamos que los legisladores opositores tienen sobre el proyecto de Ley de "Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos" y sostuvo que el radicalismo mantiene "una postura unificada"."Vemos una predisposición para escuchar los reclamos. Aparentemente", afirmó Sadir en declaraciones a El Observador.En ese sentido, aseguró que "en general" sobre las propuestas del Ejecutivo aunque reconoció que "puede haber matices en distintas temáticas" como ocurre con el proyecto de ley "Bases"."En general la postura del partido ha sido la de contribuir para sacar a Argentina de la situación de crisis en la que está. Somos a la vez críticos en algunos puntos que no estamos de acuerdo y creo que hay posturas bastantes unificadas", apuntó.Además, señaló que"Las economías regionales han hecho llegar sus puntos de vista, en algunos casos reclamos y en otros con la posibilidad de modificar algunos artículos. Cada zona, gobernador y sector viene haciendo planteos", añadió.Por otro lado, sostuvo que"Tienen todo el derecho de hacer paro y marchas. Somos muy respetuosos, pero los días no trabajados no los pagamos", subrayó.