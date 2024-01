Melella rechazó un proyecto para eliminar aranceles a celulares y computadoras

Foto: Alejandra Bartoliche

Propuesta de la Coalición Cívica para el debate: limitar los beneficios fiscales del Régimen de Tierra del Fuego y bajar aranceles a importaciones.

Esto permitiría al Ejecutivo dar marcha atrás con algunas subas de impuestos contenidas en su proyecto.

Defendemos la industria fueguina; a las y los trabajadores; y a la soberanía. Nuestro compromiso es continuar en ese camino.



Rechazo profundamente el proyecto de ley impulsado por el Diputado de la Coalición Cívica, @JuanmaLopezAR, que atenta contra la industria nacional.

El gobernador de Tierra del Fuego,, rechazó el proyecto del diputado y presidente del bloque de la Coalición Cívica, Juan Manuel López, para eliminar los aranceles a la importación de teléfonos celulares y notebooks que a su vez se fabrican en la provincia al amparo de un subregimen de promoción industrial.El diputado por la provincia de Buenos Aires expuso a través de su cuenta oficial en la red X la idea de “limitar los beneficios fiscales del régimen de Tierra del Fuego y bajar aranceles a importaciones”.Según el legislador, ello le permitiría al Ejecutivo NacionalEn ese contexto, López propuso“Además de beneficios fiscales, las empresas de Tierra del Fuego están protegidas por aranceles que les permiten fijar precios más altos que los del resto del mundo. Liberar la oferta de estos productos permitirá que haya más competencia y que las empresas beneficiarias del régimen fueguinos no trasladen a precios la pérdida de beneficios fiscales”, analizó el miembro del interbloque de Juntos por el Cambio (JxC).A su vez, el diputado compartió una lista con los precios de celulares y computadoras fabricados en la isla y comercializados por tiendas argentinas, respecto de los valores de esos mismos productos en Europa y Estados Unidos.Por su parte Melella utilizó la misma red social para “rechazar profundamente el proyecto de ley impulsado por el diputado de la Coalición Cívica Juan Manuel López”, al considerar que“Proponer la eliminación de los aranceles para la importación de celulares y computadoras es un embate contra la industria y los miles de fueguinos que trabajan de forma directa e indirecta para las mismas. Lamentamos que se busque eliminar a la industria nacional por la que tanto trabajamos y luchamos”, refutó el gobernador.Y agregó:En tanto, López contestó también ese mensaje con otro en el que sostuvo que la iniciativa legal no busca “atacar a la industria nacional”, sino que “haya competencia y que los productos electrónicos tengan precios similares a los del resto del mundo”.“No es razonable que los millones de consumidores tengan que pagar el doble o triple que en el exterior”, insistió el diputado.Desde el gobierno fueguino, la ministra de Producción y Ambiente,, también replicó los dichos del legislador nacional, al calificar como “incomprensible” que “se sigan difundiendo ataques a nuestra industria desconociendo por completo la capacidad instalada que tenemos, los puestos de trabajo que se generan y la excelencia en los procesos productivos que ha alcanzado Tierra del Fuego”.“Es difícil comprender que aún no se entienda la importancia geoestratégica de nuestra provincia, una de las principales fuentes de hidrocarburos y productos industriales de nuestro país”, afirmó la ministra.