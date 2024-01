La UCR no apoyará delegación de facultades, privatizaciones, retenciones ni blanqueo de capitales

Foto: Cris Sille.

El senador nacional y presidente de la Unión Cívica Radical (UCR), Martín Lousteau, detalló este jueves que su partido no apoyará en el Congreso "la delegación de facultades" del Poder Legislativo al Ejecutivo, la eliminación de la fórmula jubilatoria, el aumento de "retenciones al valor agregado y las economías regionales", lasde empresas públicas y la implementación de un "blanqueo escandaloso", todas iniciativas expresadas en el proyecto de ley "Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos"., dijo Lousteau en diálogo con Radio Con vos, al enumerar el primero de los cinco elementos del proyecto de ley que el radicalismo no negociará.Para el titular de la UCR, "el tema de los jubilados" es otro punto crítico, ya que "la jubilación mínima perdió 50% desde el año 2017", motivo por el que "los jubilados no pueden ser prenda de ajuste"., señaló, y agregó que "si lo que pretende el Presidente es que a través de no tener fórmula, los jubilados sean la variable de ajuste, la respuesta es no".Como tercer límite Lousteau marcó "las retenciones al valor agregado y a las economías regionales", algo que "ya han explicado muchos cuán difícil es para una pyme regional exportar"."No es lo mismo que un gran productor de un commoditie", agregó.Luego criticó las "privatizaciones" de empresas públicas y pidió que "en todo caso" el presidente Javier Milei envíe al Congreso "una por una" cada propuesta con su "modo de privatización"., explicó y cuestionó que las privatizaciones las "metió por decreto" y que eso provoca "inestabilidad y endeblez jurídica".Como quinto punto mencionó "el blanqueo escandaloso" con el que se pondrían "blanquear hasta menos de 100 mil dólares al cero" porciento de tasa."Mientras a muchos sectores se les pide un ajuste, aquellos que no pagaron impuestos se les da la posibilidad de blanquear", señaló.Por otra parte, Lousteau sostuvo que si el oficialismo "Para el titular de la UCR, la iniciativa del Ejecutivo afecta "todos los ámbitos de la vida" y consideró que "hay votantes de Milei que no se dan cuenta que si salen algunas cosas como están en la ley, les va a impactar muy fuerte"."Concentrémonos en lo que es nuclear. Que necesita resolver el déficit, estamos todos de acuerdo. Hagámoslo de manera tal que sea justo. No puede ser que le bajemos las jubilaciones y pensiones de miseria a nuestros mayores y que por otro lado lo que hacemos es permitir un blanqueo escandaloso", señaló.Al ser consultado por críticas de Milei a dirigentes del radicalismo, Lousteau lo acusó de pasar"Sino no celebraría la inflación de 25%. Es evidente que no está solventando de su bolsillo el gasto cotidiano. Sino, se daría cuenta de lo que es. Esto de si viaja en Aerolíneas Argentinas o si le hace pagar a sus ministros los asados, me parece que debería pasar mas tiempo en la realidad y menos en Twitter", planteó.