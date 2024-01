Diputados del PRO piden que se cumpla el fallo de la Corte sobre la coparticipación de Caba

Diputados Ritondo Cristian. Foto Pepe

El bloque de diputados nacionales del PRO, encabezado por el presidente de la bancada, Cristian Ritondo, presentó un proyecto de resolución para solicitar al Gobierno Nacional que "realice todas las gestiones que fueran pertinentes y necesarias para garantizar el efectivo cumplimiento de la sentencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación" sobre la quita de la coparticipación de la Ciudad de Buenos Aires dispuesta por la administración del exmandatario Alberto Fernández."Como es de notorio y de público conocimiento, el pasadolade la Nación dictó unapor la cual ordenó al Estado- Nacional y particularmente al ministro de Economía de la Nación, que", relataron los diputados en los argumentos del proyecto que impulsan.Además, recordaron que "el ex Presidente de la Nación, Alberto Fernández, fiel a su estilo, se apresuró a anunciar su decisión de no cumplir dicha sentencia, motivo por el cual desde este honorable cuerpo propiciamos su juicio político, de acuerdo con el artículo 53 de la Constitución Nacional y también se propició la interpelación y censura del Jefe de Gabinete de Ministros por la misma razón"."Un día después de publicada la sentencia, el presidente de la Nación decidió no obedecer lo ordenado por la Corte Suprema", recordaron los legisladores, por lo queEl proyecto que fue presentado este jueves lleva las firmas de los diputados nacionales del PRO María Sotolano, María Eugenia Vidal, Damián Arabia, Sabrina Ajmechet, Silvana Giudici, Álvaro González, Daiana Fernández Molero, Fernando Iglesias, Diego Santilli, Laura Rodríguez Machado, José Núñez yGermana Figueroa Casas, entre otros.