Matan de un balazo a una adolescente de 13 años y golpean a su padre en Virrey del Pino

La esquina de Virrey del Pino donde se produjo el fatal episodio en el que una adolescente perdió la vida / Foto: Street View.

"Una adolescente de 13 años fue asesinada este jueves de un disparo en el tórax y su padre resultó herido a golpes al ser asaltados por al menos tres delincuentes en su casa, en la que funciona un negocio de venta de materiales para la construcción, en la localidad bonaerense de Virrey del Pino, partido de La Matanza, informaron fuentes policiales y judiciales

en la que funciona un negocio de venta de materiales para la construcción, en la localidad bonaerense de Virrey del Pino, partido de La Matanza, informaron fuentes policiales y judiciales.residía junto a su familia de nacionalidad boliviana, en la que era hija única.Según las fuentes,color blanco, del que dos de ellos descendieron e irrumpieron en el interior de la vivienda, en la que funciona un pequeño corralón.Tras ingresar, los asaltantes se toparon con el matrimonio dueño del lugar y su hija Jennifer,dijeron los informantes.En esas circunstancias, uno de los delincuentes disparó al menos una vez y, mientras que su padre, Frans Campos Rioja (34), sufrió golpes en la cabeza.Luego de las agresiones, los delincuentes abandonaron la vivienda y escaparon junto por lo menos un tercer cómplices que los aguardaba en el mismo auto en el que habían arribado.Por su parte, el padre de la víctima relató al canal Todo Noticias (TN) queaunque no sabía que le habían disparado."Cuando el tipo se va corriendo, vuelvo, la encuentro boca abajo, apenas respiraba,Traté de contenerla, le toqué la espalda, la cabeza, le dije 'tranquila, tranquila, ya pasó, ya está, se terminó, tranquila'", contó el hombre.Luego, añadió: "No me respondió, atiné a darla vuelta, vi un charco de sangre, me embarré la mano y a partir de ahí, ya está, nos volvimos locos, perdimos la calma".En cuanto a la duración del asalto, el padre de la víctimaLas fuentes indicaron que padre e hija fueron trasladados aly el hombre fue asistido por lesiones graves.Un investigador confió a Télam que, cuyo auto quedó registrado en las imágenes de una cámara de seguridad del barrio, donde predominan las casa bajas y calles de tierra."Escuché un disparo, me tiré al piso y cuando de valor me armé, salí de la casa y veo al padre de la nena con la cabeza sangrando y escuché el grito de una mujer", aseguró una vecina, en diálogo con el canal Crónica HD.La testigo añadió que observó a un hombre salir corriendo del lugar y al padre de la adolescente pidiendo ayuda."La nena practicaba taekwondo. Era hija única. Son gente normal, no andaban en nada raro", afirmó otra vecina.Por otra parte, un amigo de Frans dijo que el hombre "estaba invirtiendo para hacerse un corralón, tenía su camioneta y hacía las cargas", y que "hace tres o cuatro años vivía en el barrio".El crimen es investigado por el fiscal Matías Folino, de turno en la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) de Temática de Homicidio de La Matanza, quien estuvo presente en el lugar al frente de las diligencias de rigor.De acuerdo con los voceros, los peritos de Policía Científica secuestraron en la vivienda una vaina servida, al tiempo que sePor el momento, los pesquisas manejan como principal hipótesis la de un intento de robo "al voleo", añadió el investigador consultado.