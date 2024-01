El intercambio comercial cerró 2023 con un déficit acumulado de US$ 6.926 millones

Importaciones y exportaciones en el puerto de Ushuaia / Foto: 123 RF.

El intercambio comercial durante 2023 dejó un déficit de US$ 6.926 millones, frente a un saldo positivo de US$ 6.923 millones registrado en 2022, informó este jueves el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).Este resultado fue producto de exportaciones en 2023 por US$ 66.788 millones, con una baja de 24,5% respecto a 2022, principalmente por la sequía que impactó en los envíos al exterior del complejo agroindustrial, mientras que las importaciones sumaron US$ 73.714 millones, con un retroceso del 9,6% en igual período.Este resultado se obtuvo luego de que en diciembre el intercambio dejará un superávit de US$ 1.018 millones, el segundo registro positivo de 2023 contra 10 meses con números negativos.En el último mes del año pasado las ventas ascendieron a US$ 5.273 millones, con una caída respecto a diciembre del 2022 de 13,8 %, mientras que las compras alcanzaron a US$ 4.255 millones, con un retroceso del 15,2 %.Un reciente informe elaborado por el Banco Central dio cuenta queLa nueva infraestructura de transporte (gasoductos y oleoductos) “contribuirán a sustituir importaciones y a desplegar el potencial exportador”, proyectó el BCRA.De manera más precisa destacó que las exportaciones totales de combustibles pasarán de US$ 10.400 millones en 2024 a US$ 36.700 millones en 2030.