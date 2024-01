Para Barrionuevo, Milei "ha errado el rumbo" e "incorporó a la casta política a su Gobierno"

El dirigente gastronómico criticó al Presidente y auguró el fracaso de los proyectos del Ejecutivo en el Congreso.

Barrionuevo apuntó que Milei presentó el proyecto que Macri le hizo a Bullrich a través de Federico Sturzenegger.

El dirigente gastronómico Luis Barrionuevo aseguró este jueves en Mar del Plata que, mientrasen el marco del paro nacional impulsado por la Confederación General del Trabajo (CGT) para el próximo 24 de enero., y expresó además que "ha faltado a la verdad, a lo que él ha manifestado" de "que con el movimiento obrero no iba a haber ningún tipo de problema, que él venía contra la casta política"."Me lo dijo personalmente", señaló el líder sindical en el cierre de su tradicional encuentro con referentes gremiales en la ciudad balnearia, y agregó: "Nos hemos encontrado hoy con que la incorporó a la casta política adentro de su gobierno, e indudablemente le han entregado un paquete, que involucra a toda la sociedad prácticamente e intereses que hacen a la vida del país, y dentro de eso está el movimiento obrero".Durante una conferencia que brindó en el Hotel Presidente Perón marplatense, Barrionuevo consideró quey que "muy inocentemente""Esta es la realidad de lo que sucedió, lo hemos visto todos. El país ha visto de qué manera se lucía Sturzenegger cuando le entregó el paquete el Presidente", dijo, y afirmó que el mandatario "ha comprado algo" para "lo cual él no estaba preparado e indudablemente hay una falta de experiencia total".Acompañado por distintos dirigentes, entre ellos el secretario general del Sindicato de Obreros y Empleados de Estaciones de Servicio y triunviro de la CGT, Carlos Acuña, el gastronómico agregó en esa línea: "Creo que está totalmente equivocado y tendrá que revertirlo. No le auguro ni en el Congreso ni en la Justicia que vaya a tener éxito, de la manera que ha venido a querer llevarnos a todos por delante"., expresó."El Gobierno tiene que saber que nosotros no somos piqueteros, ni ningún grupo social a los que algunos están acostumbrados a arriarlos: cuando el movimiento obrero sale a la calle, es impredecible. Cuando salimos a defender los derechos de los trabajadores, se han agotado todas las instancias de negociaciones o de acuerdos", sostuvo.En ese sentido, formuló "una recomendación a la casta que es la que está hoy integrando" el Ministerio de Seguridad, para que "trate de no impedir lo que va a ser la marcha", y consideró que "lo mejor que pueden hacer es guardase y guardarlos a todos aquellos que creen que pueden impedir la marcha del movimiento obrero"."Vienen por nosotros y nos vamos a defender.Para eso hubo muertos, desaparecidos, intervenciones de muchos compañeros dirigentes sindicales que lograron estas conquistas", indicó.Aseguró además que: "Ya tenemos tristes experiencias de lo que ha pasado en otras épocas y no queremos que vuelva a suceder. La democracia en la República Argentina la conseguimos los trabajadores en la calle luchando contra los militares, así que cualquier cacatú (sic) no nos puede llevar por delante a nosotros".