La estrategia de Boca para quedarse con Luka Romero

Los refuerzos xeneixes

El Consejo de Fútbol dese puso en contacto con los dirigentes delpara avanzar en las condiciones de un préstamo del atacante argentino, luego de que el propio futbolista manifestara su ilusión de llegar al club de La Ribera.Boca pretende que Romero, de 19 años, una de las figuras del seleccionado Sub 20 en el Mundial del año pasado, firme por al menos 18 meses, hasta mediados de 2025, y con una opción de compra, sin importar que se fije en un valor alto para las posibilidades del mercado argentino.La dirigencia boquense pretende evitar que el futbolista llegue al club para revalorizarse y luego retorne a Europa, según explicaron a Télam fuentes de la negociación.En caso que exista acuerdo entre los clubes, Boca dará el paso siguiente:, que a priori no revestiría inconvenientes por su firme deseo de ponerse la camiseta azul y oro.Las versiones del desembarco de Romero en Boca comenzaron el martes pero fuero rápidamente desmentidas por voceros del Consejo de Fútbol, aunque el abuelo del futbolista, José "Pepe" Romero, reconoció el interés en declaraciones periodísticas.“Hay varios clubes que lo quieren de Italia, pero Luka quiere salir. Si es a España, quiere que sea un equipo de primera. También hay contacto entre Boca y Milan, que compartirían el contrato", reconoció en radio La Red.Mientras tanto, se siguen firmando los últimos papeles con los abogados para que el mediocampistase convierta en la segunda incorporación "xeneize".Está todo acordado con los dirigentes de Unión de Santa Fe: se abonará 3 millones de dólares por el 80 por ciento del pase y el préstamo de Simón Rivero y el 25 por ciento de la ficha de Mauro Luna Diale.Por otro lado, en cuanto a la actividad del plantel, el uruguayo, que realizó un trabajo especial después de sufrir un desgarro en el recto anterior izquierdo el 12 de noviembre pasado, tiene grandes posibilidades de sumar minutos por primera vez en el año cuando Boca enfrente a Talleres de Córdoba en un amistoso el próximo sábado.Para ese partido, el entrenadorpiensa poner un posible once titular que pueda ser el que debute el sábado 27 ante Platense, de visitante, por la primera fecha de la Copa de la Liga.