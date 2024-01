"Extraño terriblemente a mi hijo", confiesa la mamá de Fernando Báez Sosa

Graciela y su esposo Silvino en una de las primeras marchas para pedir justicia por el crimen de Fernando. /Foto: archivo.

La familia apeló y reclama que los ocho involucrados reciban la condena de prisión perpetua. /Foto: archivo.

El temor de una baja en las condenas

La sentencia

El crimen de Fernando ocurrió la madrugada del 18 de enero del 2020 a la salida del boliche "Le Brique"./Foto: archivo.

Graciela Sosa, madre de Fernando Báez Sosa (18), el joven que fue asesinado a golpes hace cuatro años a la salida de un boliche de Villa Gesell, aseguró este jueves que, a quien extraña "terriblemente", a la vez que manifestó que "confía" en que el Tribunal de Casación Penal bonaerense hará justicia al resolver las apelaciones de las condenas a prisión perpetua de cinco de los involucrados en el hecho y de otros tres que recibieron 15 años de cárcel.Para las 20 de este jueves,sobre la avenida Figueroa Alcorta 2263, en el barrio porteño de Recoleta., dijo la mamá de Fernando en diálogo con Télam, al cumplirse el cuarto aniversario del asesinato de su único hijo.Los padresa cargo de los jueces Mario Kohan, Fernando Mancini Hebeca y María Florencia Budiño, al momento de resolver las apelaciones presentadas por sus abogados, Fernando Burlando, Fabián y Facundo Améndola, y la fiscalía, queAsimismo,, además del pedido de revisión de las penas impuestas por el Tribunal Oral en lo Criminal 1 de Dolores, presentados por el defensor Hugo Tomei, quien desde el inicio de la investigación cuestionó la legalidad del proceso."Cuando se hace larga la espera se generan muchas cosas, pero confío en que se hará justicia por Fernando. Habiendo tantas pruebas, confío en que se hará justicia", expresó Graciela.Además, la mujer aseveró:Vamos a llevar un duelo para siempre, por lo que tratamos de convivir con tanto dolor. No encontramos una razón o un motivo para vivir en paz"Por su parte, Silvino Báez, padre de Fernando, advirtió que hay "rumores" que anticipan una rebaja en las sentencias de los jóvenes condenados a perpetua, aunque aseguró no tener miedo ante el fallo de Casación.Pero una vez que uno cumple 18 años, uno tiene que hacerse cargo de sus actos. Deben hacerse responsables del asesinato de mi hijo", manifestó Silvino.Luego, el hombre afirmó que su situación emocional es "complicada" y se mostró indignado con el trato hacia los rugbiers en la Alcaidía 3 de Melchor Romero."Pasaron 4 años de esos días fatídicos, pero nosotros estamos en el mismo día siempre. A nosotros nos cambió la vida para siempre. Necesitamos justicia ejemplar para que nosotros podamos seguir con más tranquilidad. Los asesinos de mi hijo tienen muchos privilegios en la cárcel, no debería ser así, tendría que ser como cualquier hijo de vecino", continuó Silvino, quien admitió que le "duele mucho" cada vez que se entera que un joven fue asesinado por una golpiza en un boliche.Por último,"Va a durar una hora aproximadamente. Durante la ceremonia vamos a recordar a Fernando y cómo fue en su vida", cerró.También ante el nuevo aniversario del crimen, en Villa Gesella cargo del presbítero Pablo Bosisio.Por el crimen de Báez SosaLos jueces María Claudia Castro, Emiliano Lazzari y Christian Rabaia del TOC 1 de Dolores condenaron además a Blas Cinalli (22), Ayrton Viollaz (24) y Lucas Pertossi (24) a 15 años de cárcel al considerarlos "partícipes secundarios" del homicidio doblemente agravado.El crimen de Fernando ocurrió la madrugada del 18 de enero del 2020 a la salida del boliche "Le Brique", en pleno centro de Villa Gesell, donde el joven fue atacado por un grupo de muchachos con los que se había producido un incidente previo en el interior.El ataque quedó filmado por al menos una decena de cámaras de seguridad municipales y de teléfonos celulares de eventuales testigos, lo que fue clave para individualizar a los agresores.