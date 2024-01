António Guterres se reunió con rehenes israelíes liberados

Guterres pidió a Hamas la liberación del resto de los secuestrados israelíes / Foto: Archivo.

El secretario general de la ONU, António Guterres, se reunió este jueves con algunos de los rehenes israelíes liberados en la Franja de Gaza y pidió al grupo islamista palestino Hamas la liberación del resto de los secuestrados, así como una investigación y enjuiciamiento de los responsables de delitos sexuales cometidos durante el ataque del 7 de octubre.Así lo informó el Foro de Familias de Rehenes en un comunicado en el que precisó que el encuentro se produjo en Suiza, en una reunión al margen del Foro Económico Mundial de Davos, según recogió The Times of Israel.Guterres, quien fue acusado de respaldar “el secuestro de niños y la violación de mujeres” por manifestarse a favor de un alto el fuego en Gaza,En la reunión,, diciendo: "La placa de identificación está en el bolsillo derecho de mi abrigo, donde normalmente está mi mano, y la llevo conmigo a todas partes para recordar a los rehenes en todo momento".Los rehenes liberados también se reunieron en la noche de este miércoles en Davos con un nutrido grupo de ejecutivos y empresarios de todo el mundo, a los que contaron sus historias y las de los rehenes que quedaron secuestrados."La mayoría de las personas con las que estuve en los túneles siguen retenidas bajo tierra, y están aterrorizadas y heridas (...) no hay suficiente aire para respirar, ni comida, ni higiene básica. El cuerpo está tan débil que cualquier enfermedad puede matarte", relató Margalit a los empresarios.Stela Yanai, por su parte, contó que cuando la secuestraron, perdió "todo": "Perdí el control sobre mi vida, mi libertad, mi identidad, mi yo... Me liberaron, pero prometí a los amigos que dejé en cautiverio que haría todo lo posible por traerlos de vuelta", expresó la mujer.El 7 de octubre pasado milicianos de Hamas hicieron un extraordinario ataque en territorio israelí en el que mataron a unas 1.200 personas, la mayoría civiles, y tomaron alrededor de 240 rehenes, entre ellos una veintena de nacionalidad argentina., sin que se haya restituido hasta el momento sus cadáveres, según las autoridades israelíes.Un centenar de rehenes fueron liberados durante una tregua humanitaria a fines de noviembre a cambio de la liberación de presos palestinos en Israel, acuerdo que fue negociado por Qatar.Al menos un tercio de los secuestrados en poder de Hamas sufren enfermedades crónicas y necesitan medicamentos, según el colectivo de familiares de rehenes "Bring them home now" ("Tráiganlos a casa ahora").Este miércoles, luego de trabajosas negociaciones, pudieron ingresar a Gaza para la atención de los rehenes medicamentos y ayuda humanitaria.