Bariloche: caminatas de baja dificultad, gratuitas, y a las que se llega en transporte público

Foto: Alejandra Bartoliche

Foto: Alejandra Bartoliche

"Paseo de la Costa" (de Playa Bonita a Puerto Moreno)

Foto: Alejandra Bartoliche

Foto: Alejandra Bartoliche

Tres senderos del Parque Municipal Llao LLao

Foto: Alejandra Bartoliche

Sendero Arrayanes

Foto: Alejandra Bartoliche

Sendero Puente Romano y Mirador de Bahía

Sendero Lago Escondido

Foto: Alejandra Bartoliche

Sendero Cascada de los Duendes

Foto: Alejandra Bartoliche

Foto: Alejandra Bartoliche

Entre la vasta oferta de actividades y atracciones de todo tipo que Bariloche ofrece a quienes visitan la ciudad, existe una amplia gama de caminatas por senderos de acceso gratuito,Escenarios de paisajes soñados e inmersos en el bosque, cercanos a las costas de distintos lagos, a continuación se describen cinco senderos de baja dificultad, recomendados para disfrutar de la naturaleza y a la vez cuidar el bolsillo.En todos los casos está estrictamente prohibido tirar basura (se recomienda llevar bolsas para regresar con los residuos) e ingresar con mascotas.El "Paseo de la Costa", inaugurado en mayo pasado, bordea el lago Nahuel Huapi desde Playa Bonita hasta Puerto Moreno, a lo largo de 2,4 kilómetros.Se trata de un paseo de escasa dificultad y casi nulo desnivel, ideal para recorrer en familia, que presenta una gran cantidad de árboles autóctonos como ñires, siete camisas, cipreses, maitenes, maqui y arrayanes, según la descripción oficial.A lo largo del recorrido hay espacios -con troncos cortados a modo de asientos- que invitan a para y tomarse unos mates o hacer un picnic.Se puede ingresar desde cualquiera de los dos extremos, aunque no tiene salidas intermedias.Desde Playa Bonita (Km 8 de la Avenida Bustillo) se divisa como una prolongación de la costa, solo hay que caminar hasta el final de la playa y continuar por el camino que surge entre los árboles.En tanto, desde el Km 10 también de Bustillo, la picada de acceso está bordeando la Escuela Nº44 Perito Moreno.Llegan las líneas 10, 20, 21 (y 55B, si se accede por Playa Bonita) del Transporte Urbano de Pasajeros (TUP).El Parque Municipal Llao Llao, en el extremo Oeste de Bariloche, es un área protegida que se extiende por más de 1200 hectáreas de bosque andino patagónico, junto al reconocido hotel con el que comparte nombre.Se trata de un bosque templado mixto de coihue y ciprés, con ejemplares de menor porte como la laura, el radal, el maitén y la caña colihue, además de arrayanes y pataguas; según información oficial del parque, es común observar aves como el chucao, huet huet y ratonera común, como así también ejemplares de carpintero gigante, pitío y cóndores.Con el Transporte Urbano de Pasajeros se llega con la línea 20 -tras aproximadamente 1.15hs de trayecto desde el Centro Cívico- hasta Puerto Pañuelo, y de ahí se camina 1 kilómetro hasta el acceso.Dentro del parque hay varios senderos, entre los que destacan:Tiene una distancia total de 3 kilómetros, con baja dificultad y la posibilidad de recorrerlo durante todo el año, y no puede transitarse en bicicleta.La entrada Este del sendero (sobre la margen izquierda de la ruta asfaltada del "Circuito Chico") es la principal y está bien señalizada; cuenta con un centro de informes y estacionamiento.; más adelante se llega a la costa del Lago Moreno, desde donde es posible observar los Cerros López y Goye, y la Isla de los Conejos.Después de caminar casi una hora aparece nuevamente la ruta pavimentada del "Circuito Chico", desde donde se puede volver tomando a la derecha o por el camino tomado a la ida.Tiene una distancia de 2,5 kilómetros, está abierto todo el año y presenta una dificultad baja (solo 30 metros de desnivel).Se accede desde el estacionamiento frente a la casa del Guardaparque municipal, a 4 kilómetros de Puerto Pañuelo y el hotel Llao Llao por "Circuito Chico".Apenas se ingresa hay que tomar el desvío hacia la derecha; e`l camino pasa por el "Puente Romano" y continúa hasta el Mirador de la Bahía Tacul.Desde este punto se puede regresar al lugar de inicio o continuar por 1 kilómetro hasta llegar a Villa Tacul, un sector con playas en la costa del Nahuel Huapi.Otra alternativa es realizar el recorrido ida y vuelta en sentido inverso, una opción que las autoridades recomiendan para quienes van con auto hasta Villa Tacul.Cuenta con una distancia de 1,7 kilómetros, está abierto todo el año, tiene una dificultad baja (con 42 metros de desnivel) y, según el portal oficial Bariloche Trekking, "es ideal para hacer con niños ya que es corto y no presenta desnivel".Se accede desde el estacionamiento frente a la casa del Guardaparque municipal, a 4 kilómetros de Puerto Pañuelo y el hotel Llao Llao por "Circuito Chico".Apenas se ingresa en el camino hay que tomar el desvío hacia la izquierda y, luego de aproximadamente 500 metros, se llega al muelle del Lago Escondido. De allí, continuando otro trayecto similar, está el acceso a la Bahía de los Troncos o Playa Palitos.El regreso puede hacerse por el mismo camino o por la ruta asfaltada del "Circuito Chico", hacia la izquierda, en dirección a Puerto Pañuelo.El sendero que llega a la Cascada de los Duendes tiene una distancia en sí mismo de 500 metros, aunque hay que sumarle 3 kilómetros si se camina bordeando el Lago Gutiérrez desde la última parada del Trasporte Urbano de Pasajeros, en Villa Los Coihues.Hasta allí llega la línea 50 del TUP, tras un recorrido de aproximadamente 55 minutos desde el Centro Cívico.Abierto todo el año, por su baja dificultad y corta duración es "ideal para hacerlo con niños pequeños", según la plataforma de información oficial.La entrada al sendero está indicada con un cartel frente a la Seccional de Guardaparques de Lago Gutiérrez.El camino es ancho e inicia con muy poca pendiente, bordeando el Arroyo Pescadero; se trata de un sendero autoguiado con información sobre el bosque andino patagónico y sus procesos naturales.Una vez que se arriba a un desvío, se debe continuar hacia la derecha unos metros más y, tras cruzar un puente, se llega a la cascada.