Cornejo pidió al Gobierno explicitar "qué cosas está dispuesto a ceder" por la ley "Bases"

Cornejo pidió al Gobierno explicitar "qué cosas está dispuesto a ceder" por ley "Bases". Foto:

El gobernador sostuvo que en Diputados "está estancado" el tratamiento del proyecto de ley. Foto: Eliana Obregón

El gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, pidió este jueves al Gobierno nacional que explicite "qué cosas está dispuesto a ceder" para que avance en el Congreso el tratamiento de la ley "Bases y Principios para la Libertad de los Argentinos", que el Poder Ejecutivo envió a la Cámara de Diputados.en declaraciones a radio Mitre sobre las negociaciones en el Parlamento sobre la ley "Bases".El pasado miércoles hubo, en la cual, según Cornejo, "los diez gobernadores de Juntos por el Cambio compartimos el objetivo del déficit cero, pero a la hora de ver cómo llegar a ese objetivo es donde empiezan las diferencias".Cornejo explicó, en ese sentido, que "el paquete fiscal tiene un aumento de retenciones y congelamientos de transferencias discrecionales a las provincias"."Hasta aquí -explicó el mandatario mendocino- no hubo una devolución de parte de ellos y en Diputados está estancado" el tratamiento del proyecto de ley, del cual el Gobierno pretende obtener una media sanción en la Cámara Baja antes de fin de mes.Al marcar otro de los puntos de las diferencias con el proyecto oficial,Además afirmó que "el afán que tenemos es el de contribuir", aunque dijo que el Gobierno "tiene que entender que esto es una República y muchas decisiones tienen que pasar por el Congreso y hay que consensuarlas"."Si no hay una devolución concreta (por parte del Gobierno a los cambios que plantea la oposición) tenemos que repensar la posición, pero en lo personal voy a seguir insistiendo en esa colaboración, porque hay que sacar el país adelante", sostuvo el gobernador de Mendoza.En otro orden,quien logró en la Legislatura provincial la aprobación para emitir un bono para pagarle a los empleados estatales."Ya hemos recorrido ese camino en la Argentina y agregarle a la depreciación de nuestra moneda una cuasimoneda no es una buena salida ", indicó.Agregó en este sentido que "acá hay un poco de fulbito para la tribuna" y dijo que Quintela "tiene incendiada la provincia por falta de pago de salarios y genera esta reacción como tratando de mostrar que el problema no es de él, sino de la Nación".