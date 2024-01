El canciller ruso calificó de "soberana" la decisión argentina de no unirse a los Brics

Serguei Lavrov, ministro de Exteriores de Rusia / Foto: AFP

El ministro de Exteriores de Rusia, Serguei Lavrov, calificó este jueves de "soberana" la decisión del presidente Javier Milei de frenar la incorporación de la Argentina al bloque de los Brics,, tras la invitación para formar parte de la alianza política a partir del 1 de enero pasado., dijo Lavrov en una conferencia de prensa brindada en Moscú, informó la agencia de noticias Sputnik.Los Brics invitaron a la Argentina a integrar la alianza y también a Arabia Saudita, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Etiopía, e Irán, pero el Gobierno nacional rechazó momentáneamente la propuesta a fines de diciembre pasado.En tanto, el jefe de la diplomacia rusa recordó este jueves que la invitación fue realizada durante el mandato del expresidente Alberto Fernández, quien en su momento respondió que la decisión definitiva estaba en manos del próximo mandatario con motivo de la contienda electoral pasada, tras la cual resultó electo Javier Milei.En tanto,"Los argentinos tomaron la decisión y no es una renuncia a unirse, es una explicación sobre porqué no estaban ahora dispuestos. Así lo entendimos nosotros", insistió el funcionario ruso en referencia a las cartas que Milei envió el 29 de diciembre pasado a los líderes del bloque donde especificó que "en esta instancia no se considera oportuna la incorporación de Argentina al Brics como miembro pleno a partir del 1 e enero de 2024".Los países del Brics representan el 42% de la población del planeta, el 30% del territorio mundial, el 23% del PIB global y el 18% del comercio internacional.