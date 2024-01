Katopodis: "No hay posibilidad de que Argentina salga adelante con un modelo de ajuste"

El ministro de Infraestructura bonaerense, Gabriel Katopodis, aseguró este jueves que "no hay ninguna posibilidad de que la Argentina salga adelante con un modelo de ajuste" económico. Foto: Twitter Katopodis

Iniciamos con @Kicillofok la Autovía de la Ruta Provincial 11 de Villa Gesell a Mar Chiquita, una obra vial importantísima que potenciará el crecimiento de las localidades de la costa, mejorará la conectividad y favorecerá el turismo.



Son 72,4 km que transformaremos en doble… pic.twitter.com/73br5g9nUP — Gabriel Katopodis (@gkatopodis) January 18, 2024

Katopodis criticó al modelo económico del presidente Milei. Foto: Twitter Katopodis

El ministro de Infraestructura bonaerense,y expresó su preocupación por la caída de consumo en los destinos turísticos de la provincia en plena temporada de verano."No hay ninguna posibilidad de que Argentina salga adelante con un modelo o recetas de ajuste sobre el ajuste. No hay que ser economista austriaco ni un gran experto para saber que, cuando le bolsillo se golpea y queda flaco definitivamente se rompe lo que es el mercado interno y la actividad económica del país", dijo el ministro bonaerense.En declaraciones a radio Splendid, el funcionario destacó"Por un lado tenemos lo que es la obra pública en cabeza del Gobierno nacional, teníamos una cartera de 2.300 obras, y de ahí 1.000 de estaban ejecutando en la provincia, y en general la información que tenemos es que esa obra se frenó y no hay señales claras de que continuidad", comentó el ministro bonaerense.Katopodis señaló que en la provincia de Buenos Aires "es una decisión del gobernador que la obra pública siga ejecutándose, seguramente con mucho esfuerzo y necesidad de priorizar obras. Por eso ayer estuvimos en Mar Chiquita para mostrar que la obra pública no se va a frenar", sostuvo., agregó Katopodis al referirse a la obra, llevada adelante con una inversión de la Provincia y financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).Desde el Poder Ejecutivo provincial se indicó que se invertirán 39.895 millones de pesos en la construcción de una segunda calzada y la repavimentación de la traza existente sobre 72,4 kilómetros.Se trata de un proyecto estratégico que no sólo va a mejorar la seguridad vial, sino que además impulsará la actividad económica y la creación de empleo, indicó.Por su parte, Katopodis se refirió al rol del excandidato presidencial de Unión por la Patria (UxP), Sergio Massa, y dijo que