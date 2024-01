Martín Menem reafirmó su idea de aprobar lo antes posible en comisiones la ley "Bases"

Espert: "Vamos muy bien"



El diputado nacional por Avanza Libertad y presidente de la comisión de Presupuesto, José Luis Espert, comentó este jueves que espera de parte del Poder Ejecutivo "la devolución de una serie de sugerencias" realizadas por distintos partidos al proyecto de Ley de "Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos", pero aseguró que "va muy bien el trayecto" legislativo para "lograr la media sanción" de la iniciativa en la Cámara baja, algo que recién ocurriría la próxima semana, sostuvo.



"Estamos esperando del Ejecutivo la devolución de una serie de sugerencias que han hecho diputados que tienen ganas de acompañar este proyecto. Supongo que en los próximos días vendrá esa devolución y comenzaremos el trabajo en el plenario de comisiones", afirmó Espert, en declaraciones a radio CNN.



El diputado cercano al oficialismo destacó que "la prioridad es que la ley salga", pero no descartó que puedan modificarse algunos aspectos para garantizar su aprobación. Sin embargo, consideró que los puntos centrales de la norma "no pueden no salir".



"Vamos muy bien en el trayecto a lograr la media sanción en Diputados. El tema de los tiempos es frotar la lámpara", comentó.



Al ser consultado sobre si el Congreso va a sesionar el sábado para acelerar el tratamiento del proyecto, Espert respondió: "En la Argentina nunca digas nunca, pero el escenario menos probable es que se sesione este fin de semana".



Por el contrario, mencionó que probablemente el debate legislativo se lleve a cabo "durante la semana que viene". "No veo (posible) esto de sesionar el sábado porque me parece que ni siquiera va a estar el dictamen de Comisión", apuntó.



El legislador explicó que "hay una muy buena colaboración por parte del radicalismo, del bloque Hacemos Consenso Federal, Integración federal, la Coalición Cívica y el PRO" para avanzar con el tratamiento de la iniciativa, aunque mencionó que estos partidos políticos hicieron "observaciones muy constructivas y atendibles" en el proyecto.



"Se está trabajando para que se logre el avance. Creo que vamos a tener un dictamen favorable sobre la ley `Bases` e iremos al recinto con ese dictamen favorable", expresó.