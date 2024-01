Santa Fe: la atención en la salud pública aumentó un 30 por ciento

Foto: Camila Godoy

La ministra de Salud de Santa Fe, Silvia Ciancio, indicó este jueves que según datos de 2023, en la provincia se registró unen relación al año anterior, y sostuvo que "de cada 10 personas que se atienden en las guardias de los hospitales de la salud pública,Al presentar un informe respecto del estado de situación con el que encontró el Ministerio, la funcionaria dijo que debido a ese aumento en la demanda las "acciones concretas e inmediatas tienen que ver con una política de descentralización, de cercanía, y de abordaje integral, donde volvemos a pensar y a refundar las regiones de Salud"."Tenemos que desandar un camino en el fortalecimiento del primer y segundo nivel (de atención), donde se resuelve el 80% de las consultas que no deberían ir al tercer nivel", expresó, y anunció que ya se está trabajando "en recuperar esos equipos de salud de cercanía".La ministra anunció que este viernes comenzará unde toda la provincia debido a que "muchos de ellos están en condiciones de cerrar por cuestiones edilicias si no los intervenimos rápidamente".Ciancio mencionó también al, donde "encontramos que las"."Además, encontramos una concentración muy marcada de los equipos y los dispositivos en las grandes urbes, además de una falta de abordaje de consumos problemáticos", añadió.En ese sentido, dijo que "desde el primer día llevamos a cabo un plan integral de salud mental basado en el enfoque de derechos" y contó que se jerarquizó el área, pasando de Dirección a Subsecretaría.Además, la funcionaria dijo que el Gobierno saldó unade 20.000 millones de pesos que tenían los hospitales de la provincia, de los cuales 400 millones correspondían a la Asociación de Prestadores de Diálisis, que "cubren una prestación crítica a 600 pacientes de la provincia".En cuando al sistema de emergencias 107, Ciancio sostuvo que "es la columna vertebral de nuestro sistema de salud" y que se encontraba con el 70% del parque automotor deteriorado, no operativo y con una deuda de más de 45 millones de pesos en estaciones de servicio y de viáticos.