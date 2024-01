Gobernadores y dirigentes criticaron a Quintela por la emisión de "una moneda propia"

Cornejo: "Ya hemos recorrido este camino en la Argentina" / Foto: Pepe Mateos.

Adorni advirtió que cuasimonedas provinciales "jamás van a ser rescatadas por el gobierno nacional" El vocero presidencial, Manuel Adorni, sostuvo que las provincias "tienen la libertad de hacer lo que consideren correcto" con la emisión de cuasimonedas, pero advirtió que "jamás van a ser rescatadas por el gobierno nacional", a diferencia de lo ocurrido luego de la emisión generalizada que hubo en 2001 y 2002.



En referencia a la decisión del gobierno de La Rioja, Adorni relativizó la posibilidad de un "efecto contagio" entre el resto de las provincias, ya que "la gran mayoría entiende algo tan básico que es que no se puede gastar más de lo que se tiene y está ajustando sus cuentas para que eso sea así".



Al preguntársele si existía malestar en el gobierno nacional por la decisión de La Rioja, manifestó que "cada provincia tiene la libertad de hacer lo que considere correcto, y si considera correcto pagar a los empleados públicos con papeles emitidos por la propia provincia, bienvenido sea".



"No nos preocupa, son decisiones estrictamente provinciales y jamás van a ser rescatadas por el gobierno nacional", remarcó.



Luego de la crisis de 2001 y la emisión por parte del gobierno nacional de las Letras de Cancelación de Obligaciones Provinciales (Lecop), quince provincias emitieron sus propias cuasimonedas, que luego fueron rescatadas por la Nación.



"Si no hay intención de ajustar las cuentas públicas... la cuasimoneda, si ve la luz, la verá dentro de la valoración que cada ciudadano haga de ese papel", agregó al formular declaraciones en su habitual conferencia de prensa matutina en la Casa Rosada.



Adorni relativizó la posibilidad de un "efecto contagio" y aseguró que si lo hay "no será por lo que haya hecho La Rioja sino por la actitud que hayan tomado frente al gasto público".

Foto: Nacho Sánchez.

Jaldo: "Tucumán tiene sus finanzas equilibradas" / Foto: Diego Aráoz.

Vidal: "La emisión lo que hace es quitarle control al Gobierno nacional" / Foto: Eliana Obregón.

Cómo funciona la cuasimoneda



La iniciativa, que prevé una emisión de $ 15.000 millones en Bocades, fue aprobada por mayoría tras un intenso debate durante la 16ª sesión extraordinaria de la Legislatura. La Legislatura riojana aprobó el proyecto impulsado por el gobernador Ricardo Quintela que crea un Bono Cancelación de Deuda (Bocade) que llevará la denominación de "El Chacho" en honor al caudillo Ángel Vicente Peñaloza.La iniciativa, que prevé una emisión de $ 15.000 millones en Bocades, fue aprobada por mayoría tras un intenso debate durante la 16ª sesión extraordinaria de la Legislatura. Las cuasimonedas estarán destinadas en un 30% al pago de los salarios de los empleados públicos de esa provincia. Quintela justificó la medida al decir que se vio "obligado" ante "la crueldad del ajuste" que aplica el Gobierno nacional a cargo de Javier Milei.



La postura del gobernador riojano hasta el momento no tuvo apoyo de otros mandatarios provinciales y, por el contrario, recogió el rechazo de algunos gobernadores.

El gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, sostuvo que "no es sano para la economía que cada uno cree una moneda", al referirse al proyecto de emisión de una cuasimoneda en La Rioja, impulsado por el gobernador Ricardo Quintela y, para hacer frente a los gastos de la administración del distrito."Al problema de depreciación de nuestra moneda que sufren todos los argentinos, agregarle una cuasimoneda no es una buena salida", consideró esta mañana Cornejo en declaraciones a Radio Mitre.En esta línea, remarcó que "no es sano para la economía que cada uno cree una moneda", y recordó: "Ya hemos recorrido este camino en la Argentina".Asimismo, el mandatario mendocino advirtió queSeguidamente, Cornejo adujo que detrás de esta iniciativa "hay un poquito de 'fulbito' para la tribuna por parte de Quintela", a quien acusó de tener "incendiada la provincia por falta de pago de salarios" y de estar "tratando de demostrar que el problema no es de él, sino de la Nación"., comparó el dirigente radical.Si bien admitió que su distrito "también tendría problemas por la quita de Ganancias, no tendría problemas por las transferencias discrecionales del Gobierno nacional porque ya no las tuvo con Alberto Fernández"."La Rioja sí las tuvo con el Gobierno anterior y si (el presidente) Javier Milei las corta, La Rioja debería ajustar su situación al programa fiscal nacional, imprescindible para reevaluar nuestra moneda, que es el peso y no el bono o una cuasimoneda", concluyó Cornejo.El gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio , descartó "totalmente la emisión de una moneda" y pidió al resto de los gobernadores "acompañar al Gobierno nacional en la decisión que ha tomado"."Flaco favor le haríamos a esta gestión nacional emitiendo una moneda propia", apuntó el mandatario provincial, según se informó.En conferencia de prensa,El gobernador entrerriano, que registró un alza mensual de 25,5% en diciembre y acumuló un incremento de 211,4% en los doce meses de 2023, pero aseguró que "no es buena idea" la creación de monedas.", manifestó Frigerio.Por último, el mandatario dijo que las cuasimonedas "retrotraen a un momento de la historia económica argentina que no es una buena idea repetir".El gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, afirmó que la provincia “tiene sus finanzas equilibradas” y que “no hace falta implementar los Bonos de cancelación de deuda que emitirá La Rioja”."La cuasimoneda surge por necesidad, pero perjudica mucho a la gente, ya que la misma", explicó Jaldo durante una conferencia de prensa que tuvo lugar en la Casa de Gobierno de Tucumán.El gobernador se refirió a la decisión de la provincia de la Rioja de emitir una cuasimoneda y descartó esa posibilidad para Tucumán, que “tiene sus finanzas equilibradas”, aseguró., indicó Jaldo.En ese sentido, añadió: “Empezamos a tomar decisiones en los tres poderes del Estado provincial, que tienen que ver con una administración con austeridad, para buscar el equilibrio y el superávit fiscal, para que Tucumán funcione con recursos propios”.El mandatario destacó que “las medidas adoptadas dieron resultados, logrando reducir gastos y alcanzar un equilibrio fiscal, y hoy estamos en condiciones de decir que no vamos a emitir una cuasimoneda"Por último, consideró que “la provincia tiene que funcionar presupuestariamente con lo que le corresponde por ley, con lo recaudado en Rentas, y que no tengamos que ser Nación dependiente e ir todos los meses a pedir recursos para pagar sueldos”.La diputada nacional del PRO María Eugenia Vidal criticó al gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, por la emisión del llamado Bono Cancelación de Deuda (Bocade) para pagar los salarios de los trabajadores estatales y opinó que esta decisión de gobierno podría tener "consecuencias legales".Vidal afirmó que, por lo que consideró que "si el gobernador Quintela acuña esa moneda, es inconstitucional".En declaraciones a Radio Mitre, Vidal dijo que los bonos que emitirá La Rioja "son cuasimonedas" y afirmó que "la emisión lo que hace es quitarle control al Gobierno nacional sobre la emisión y puede tener efectos sobre la inflación"."Si todos los argentinos hacemos un esfuerzo muy duro por combatir la inflación, para que Argentina recupere el orden y las leyes, no podemos permitir que un gobernador, por irresponsable, afecte a todo el resto de los argentinos", sostuvo la exgobernadora bonaerense.Al respecto manifestó queEn otro orden, al referirse al enfrentamiento a balazos durante una toma de tierras en González Catán , partido de La Matanza, que tuvo un saldo de cinco muertos, Vidal criticó al intendente de ese partido bonaerense, Fernando Espinoza., indicó Vidal.Agregó que los cinco muertos durante esta toma de tierras, el último fin de semana, es "producto de la impunidad, porque en esa toma no se intervino y se permitió que la situación llegara hasta estos cinco muertos".Vidal señaló que "muchas de estas tomas son alentadas por grupos narcos para garantizar un espacio de impunidad para la venta de drogas".El economista y exdirector del Banco Central, Enrique Szewach, consideró que la implementación de una cuasimoneda en La RiojaAsimismo, sostuvo en diálogo con CNN Radio que Quintela "recurre a este mecanismo de pagar una parte de sueldos a bonos a los empleados públicos, que es como bajarles el sueldo".Szewach sostuvo que "La Rioja depende mucho de la coparticipación federal o de alguna transferencia discrecional"., evaluó el también director del Instituto de Estudios sobre la Realidad Argentina y Latinoamericana (Ieral) de la Fundación Mediterránea.En esta línea, continuó: "Si dependés de los ingresos de la Nación y éstos se caen, caen tus ingresos y tenés menos plata para pagar, entonces el gobernador recurre a este mecanismo de pagar una parte de sueldos en bonos a los empleados públicos, que es como bajarles el sueldo"., cuestionó en sus declaraciones radiales.El exvicepresidente del Banco Nación remarcó que "por ahora (el proyecto de cuasimoneda) queda allí (en La Rioja) porque ese bono emitido por La Rioja no es una moneda en el sentido de que no tiene poder cancelatorio fuera de La Rioja", con lo cualPor último, el economista consideró que "La Rioja tiene hoy alternativas en minería y otras actividades que, en lugar de hacerlas el sector público debieran hacerlas el privado"."Las provincias tendrán que adaptarse a una nueva realidad en la medida en que alienten las condiciones necesarias para que el sector privado pueda funcionar", resaltó.