"Oppenheimer" encabeza las nominaciones a los premios Bafta con presencia en 13 rubros

La gala de la 77º edición de los premios Bafta se llevará a cabo el 18 de febrero en el Royal Festival Hall del Southbank Centre de Londres.

Foto: Prensa

And that’s a wrap! 🎬 Congratulations to all of this year’s nominees 👏



Head to our website for the full list and make sure to tune in to the 2024 #EEBAFTAs on Sunday 18th February.https://t.co/O5K8P7wXoA pic.twitter.com/5gOqk4ungn — BAFTA (@BAFTA) January 18, 2024

"Oppenheimer", el filme biográfico de Christopher Nolan, uno de los grandes acontecimientos cinematográficos del 2023, encabeza las nominaciones a los premios Bafta, los más importantes galardones a la industria que se otorgan en el Reino Unido, con presencia en 13 categorías, entre las que destacan a mejor película, mejor director, mejor actor protagónico para Cillian Murphy, mejor guion adaptado y mejores actor y actriz de reparto, para Robert Downey Jr. y Emily Blunt, respectivamente, entre otros.Por su parte, "Pobres criaturas", de Yorgos Lanthimos, obtuvo once nominaciones, entre las que sobresalen a mejor película, filme británico destacado, mejor guion adaptado y mejor actriz principal para Emma Stone, según dio a conocer hoy la Academia británica.En el tercer lugar de los más nominados, con nueve, aparecen "Los asesinos de la luna", de Martin Scorsese, que compite como mejor película y mejor actor para Robert de Niro, entre otros; y "Zona de interés", de Jonathan Glazar, que pugnará por estatuillas en los rubros mejor película no escrita en idioma inglés y mejor actriz de reparto para Sandra Hüller, quien también compite como mejor actriz protagónica por su rol en "Anatomía de una caída".Precisamente, "Anatomía de una caída", "Los que se quedan" y "Maestro" se alzaron con siete nominaciones; "Todos somos extraños", con seis; y "Barbie", el otro gran fenómeno de taquilla del año, con cinco, al igual que "Saltburn".Al respecto, que "Barbie" tenga presencia en solo cinco rubros cuando pujaba por ser incluida en 15 categorías es considerado un gran revés para la cinta de Greta Gerwig.La gala de la 77º edición de los premios Bafta se llevará a cabo el 18 de febrero en el Royal Festival Hall del Southbank Centre de Londres.Anatomía de una caídaLos que se quedanLos asesinos de la lunaOppenheimerPobres criaturasTodos somos extrañosCómo tener sexoNapoleónThe Old OakPobres criaturasRye Lane: un amor inesperadoSaltburnScrapperWonkaZona de interésLisa Selby - Blue Bag LifeChristopher Sharp - Bobi Wine: The People's PresidentSavanah Leaf, Shirley O'Connor, Medb Riordan - Earth MamaMolly - Manning Walker - Cómo tener sexoElle Glendinning - Is There Anybody Out There?20 Days In MariupolAnatomía de una caídaVidas pasadasLa sociedad de la nieveZona de interés20 Days In MariupolAmerican SymphonyBeyond UtopiaStill: una película sobre Michael J. FoxWham!El niño y la garzaPollitos en fuga: el origen de los nuggets.ElementosSpider-Man: a través el spider-versoJustine Triet - Anatomía de una caídaAndrew Haigh - Todos somos extrañosAlexander Payne, Los que se quedanBradley Cooper, MaestroChristopher Nolan, OppenheimerJonathan Glazer, Zona de interésAnatomía de una caídaBarbieLos que se quedanMaestroVidas pasadasTodos somos extrañosAmerican FictionOppenheimerPobres criaturasZona de interésCarey Mulligan - MaestroEmma Stone - Pobres criaturasFantasia Barrino - El color púrpuraMargot Robbie - BarbieSandra Hüller - Anatomía de una caídaVivian Oparah - Rye Lane, un amor inesperadoBradley Cooper - MaestroCillian Murphy - OppenheimerColman Domingo - RustinBarry Keoghan - SaltburnPaul Giamatti - Los que se quedanTeo Yoo - Vidas pasadasClaire Foy - Todos somos extrañosDanielle Brooks - El color púrpuraDa'Vine Joy Randolph - Los que se quedanEmily Blunt - OppenheimerRosamund Pike - SaltburnSandra Hüller - La zona de interésDominic Sessa - Los que se quedanJacob Elordi - SaltburnPaul Mescal -Todos somos extrañosRobert De Niro - Los asesinos de la lunaRobert Downey Jr. - OppenheimerRyan Gosling - BarbieTodos somos extrañosAnatomía de una caídaLos que se quedanCómo tener sexoLos asesinos de la lunaLos asesinos de la lunaMaestroOppenheimerPobres criaturaszona de interésBarbieLos asesinos de la lunaOppenheimerPobres criaturaszona de interésLos asesinos de la lunaMaestroOppenheimerNapoleónPobres criaturasLos asesinos de la lunaOppenheimerSaltburnPobres criaturasSpider-Man: a través del spider-versoBarbieLos asesinos de la lunaMaestroOppenheimerPobres criaturasZona de interésResistenciaGuardianes de la Galaxia Vol 3Misión: Imposible - Sentencia mortal. Parte UnoNapoleónPobres criaturasCrab DayVisible MendingWild SummonFestival of SlapsGorkaJellyfish and LobsterSuch A Lovely DayYellow