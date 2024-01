Yasky aseguró que está en "estudio" un pedido de nulidad del DNU de Milei

Foto: Camila Godoy.

Los estudios jurídicos privados están para asesorar a los privados y no para redactar decretos del Poder Ejecutivo Nacional. Causal de nulidad. Abro hilo. 👇🏼 pic.twitter.com/2ECpHts8Ld — Vilma Ibarra (@VilmaIbarraL) January 17, 2024

El secretario general de la CTA y diputado nacional (UXP),, dijo este jueves que"Estamos estudiando eso", respondió esta mañana el dirigente sindical, en declaraciones a El Destape Radio, cuando le consultaron sobre si la central gremial presentará alguna nueva acción judicial al respecto.Yasky se refirió así al planteo hecho este miércoles por la exsecretaria Legal y Técnica (SLYT), quien cuestionó la "validez" del decreto por haberse dictado, dijo, "sin informes técnicos" de los ministerios, tras lo que consideró queYasky agregó que de comprobarse lo que advirtió Ibarra sería "alarmante" porque, sostuvo, "les estamos entregando a los dueños del país -con el DNU y también sumó la ley Bases- la definición de las leyes que van a reemplazar por lo menos las últimas cuatro décadas de consenso democrático"."Todo esto demuestra que", sumó el gremialista y legislador.Ibarra sostuvo que "en el DNU 70/23 no participaron los ministerios, no emitieron informes técnicos que expliquen el interés público comprometido ni hicieron dictámenes jurídicos", y consideró que saber quiénes lo redactaron es "central porque se pone en juego la validez del DNU como acto administrativo".Por otra parte, Yasky se refirió también las declaraciones del ministro de Justicia,, quien sostuvo que"No hay ningún motivo para que se declare ilegal el paro", opinó el sindicalista y descartó que pueda haber represalias contra los trabajadores "más graves" que la situación que viven en la actualidad."Hoy el castigo más duro que puede recibir un pueblo lo recibe con la, algo que no tiene precedentes en la Argentina" al tiempo que sumó que como dirigentes gremiales, los que conducen los sindicatos deben "hacerse cargo de ese sufrimiento"; y advirtió que "ninguna amenaza de sanción, ninguna persecución ni intento de criminalizar la protesta nos puede desviar del camino".Por otra parte, Yasky confirmó que