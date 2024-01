Concejales de Tolhuin se fijaron salarios de 2,2 millones de pesos mensuales

"Trabajo en la Administración Pública hace 20 años, pero es la primera vez que ejerzo un cargo. Cuando pedí mi primer recibo de sueldo, me encontré con esta cifra que no comparto", sostuvo Auat.

Repudio de ATE

Los cinco concejales del municipio fueguino de Tolhuin, donde habitan 6 mil habitantes, se fijaron sueldos de 2,2 millones de pesos mensuales, una cifra superior al último salario informado por el expresidente Alberto Fernández y mayor al sueldo que cobraba como diputado nacional el actual presidente, Javier Milei, lo que generó polémica y cuestionamientos en la provincia.La decisión de aumentarse las dietas fue votada en la última sesión del año pasado, realizada el 23 de diciembre, e impactó sobre los ingresos de los ediles actuales, porque cuatro de ellos fueron reelectos en el cargo y reasumieron sus funciones a partir del 12 de diciembre de 2023.Sin embargo, el incremento trascendió en las últimas horas, a partir de que la concejal María Florencia Auat, del partido Forja que responde al gobernador Gustavo Melella, rechazó la medida por considerarla impropia de los tiempos que corren y dio a conocer su recibo de sueldo para que se difundiera públicamente., sostuvo Auat en diálogo con medios fueguinos.La concejal confirmó que el aumento fue tratado en la última sesión de 2023 y que allí se estableció a la dieta de los ediles como el equivalente a "ocho categorías 24 del municipio"."Como esa categoría percibe un salario de $295.700, cada concejal cobra ese valor multiplicado por ocho", indicó Auat, en cuyo recibo puede leerse que su salario sin descuentos es de "2.247.344,20" pesos.Y agregó: "Uno observa el Concejo Deliberante y son siempre las mismas personas. Los lugares donde funciona el organismo son antiguos, los empleados trabajan amontonados y no hay un edificio propio. El vecino de Tolhuin sabe de lo que hablo y yo no estoy en posición de seguir con esta política", afirmó la edil, quien también se negó a participar de la negociación por el reparto de cargos internos dentro del organismo.Los concejales que votaron el aumento a fines del año pasado y lo cobran en esta nueva gestión son Jeanette Alderete, Marcelo Muñoz, Matías Rodríguez y Rosana Taberna, que responden a distintos sectores del peronismo, uno de ellos cercanos al intendente Daniel Harrington, quien aún no hizo declaraciones sobre el aumento en las dietas.La filial de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) emitió un comunicado en el que expresó su "repudio" a la medida y exigió su "inmediata derogación"., asevera el pronunciamiento gremial al que accedió Télam.El sindicato estatal también pidió una "urgente convocatoria a paritarias" y avisó que comenzarán a realizar "asambleas informativas en todos los sectores del municipio".Con relación al nivel salarial de los funcionarios públicos en el país, el sitio web Transparencia Activa, del Gobierno nacional, informó que sueldo del presidente de la Nación, a junio de 2023, el último dato publicado, es de "2.156.418,21" pesos.Por su parte, Milei sorteó su último sueldo como diputado nacional por un valor de "2.119.432" pesos.dado que el gobernador Gustavo Melella informó un sueldo de bolsillo de 1,3 millones de pesos, mientras que los legisladores provinciales perciben más del doble de esa cifra y los jueces del Superior Tribunal de Justicia se presupuestaron salarios de 9 millones de pesos mensuales para 2024.