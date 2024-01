Llaryora ratificó que no va a acompañar aumentos a las retenciones al sector productivo

El gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, ratificó su postura de no acompañar el aumento a las retenciones que promueve el Gobierno nacional, al sostener que es unal encabezar una reunión con representantes de la Mesa de Enlace agropecuario provincial.“No vamos a acompañar ningún aumento de retenciones”, sostuvo Llaryora y reafirmó su predisposición para buscar alternativas superadoras al señalar que “estamos dispuestos a dialogar con el Gobierno (nacional), para ver de qué forma puede equilibrar económicamente esta medida para no volver a cometer errores del pasado”, según la web de Casa de Gobierno.Al referirse a la postura sobre la "ley Bases" que se debate en el Congreso Nacional, el mandatario que en diciembre sucedió a Juan Schiaretti dijo quede los temas.Respecto de su postura de sostener el corte de los biocombustibles, Llaryora adelantó queLa reunión entre el gobernador cordobés y la Mesa de Enlace se realizó este miércoles en la sede de la Sociedad Rural de Río Cuarto.El gobernador “mantuvo una escucha activa de los planteados por cada uno de los sectores y hoy está fijando una posición que a nosotros no nos defrauda porque está defendiendo los intereses de la producción de Córdoba”, destacó el presidente de la Unión Industrial de Córdoba (UIC), Luis Macario, quien participó del encuentro.En tanto, la dirigente de la filial local de la Confederación Intercooperativa Agropecuaria (Coninagro), Vanesa Padullés, manifestó que las medidas para el sector que impulsa el Gobierno nacional son “viejas recetas para viejos problemas que no dan resultados, porque dañar los tejidos productivos nunca será una buena solución”.En ese contexto, agregó que lo que Argentina necesita es que “salga adelante con más producción, con más trabajo y no sólo pensando en medidas recaudatorias de corto plazo”.La reunión forma parte de los encuentros que viene realizando el gobernador Llaryora con los diversos sectores productivos de la provincia, a los efectos de dialogar sobre los proyectos que impulsa el Gobierno nacional y exponer la postura de Córdoba.También participaron referentes locales de la Federación Agraria Argentina (FAA), Sociedad Rural de las distintas regiones de la provincia, Confederación de Asociaciones Rurales de la Tercera Zona (Cartez) y de la Cámara del Maní, entre otros.