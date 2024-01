Deportes

18-01-2024 10:07 - en la mira

Ricardo Gareca sigue siendo candidato para ser entrenador del seleccionado de Chile

El máximo accionista del club caleño, Tulio Gómez, reconoció que el argentino no podía llegar a Colombia porque el ofrecimiento que le hace Chile es superior, señalando: "Queremos a Gareca, pero hoy no es el nuevo técnico, apareció una oferta de Chile que nosotros no podríamos superar".