Frigerio descartó "totalmente" las cuasimonedas y pidió "acompañar al Gobierno nacional"

Foto: Nacho Sánchez

El gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, descartó "totalmente la emisión de una moneda" luego de que la Legislatura de La Rioja aprobara la emisión de una cuasimoneda para hacer frente a los gastos de la administración de la provincia, y pidió al resto de los gobernadores "acompañar al Gobierno nacional en la decisión que ha tomado"."Flaco favor le haríamos a esta gestión nacional emitiendo una moneda propia", apuntó el mandatario provincial, según se informó.En conferencia de prensa,El gobernador entrerriano señaló que la Argentina "no puede convivir más con estos niveles" de inflación, que registró un alza mensual de 25,5% en diciembre y acumuló un incremento de 211,4% en los doce meses de 2023, pero aseguró que "no es buena idea" la creación de monedas.", manifestó Frigerio.Por último, el mandatario dijo que las cuasimonedas "retrotraen a un momento de la historia económica argentina que no es una buena idea repetir".