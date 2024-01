Dictaron una orden de captura contra el expresidente de Surinam

Bouterse deberá cumplir la condena

La Corte de Justicia de Surinam emitió este miércoles una orden de "búsqueda y captura" contra el expresidente Desi Bouterse, que debía presentarse el viernes último patra empezar a cumplir su condena a 20 años de cárcel por el asesinato de 15 opositores en 1982.de 78 años, difundió la policía en su sitio web.La fiscalía dijo a la agencia AFP que "a nivel internacional también se encargará a Interpol" de buscar al exmandatario.Un alto tribunal ratificó en diciembre la sentencia en un proceso que se extendió en total durante 16 años.La fiscalía informó que aceptó una solicitud de la defensa del exhombre fuerte del Ejército para que su reclusión se hiciera en una residencia con cuidados médicos.Y detalló que fuerzas policiales lo buscaron por la mañana en su domicilio de Paramaribo y no estaba, y que lo mismo pasó con uno de sus exguardaespaldas, también condenado.cuando debía entregarse para quedar encarcelado en una celda construida para él en el Hospital Militar de Surinam.Su esposa, Ingrid Bouterse, dijo entonces que el exgobernante no se entregaría por considerar el juicio un "proceso político".La mujer dijo entonces que aLa amnistía fue una decisión del Parlamento tomada cuando aún Bouterse era presidente, pero ello no impidió a la justicia seguir su curso., esta vez sin derramamiento de sangre.Dejó el cargo un año más tarde, y luego fue elegido presidente en 2010 y gobernó hasta 2020.El fallo de diciembre pasado fue el último recurso para apelar. Aún puede solicitar un indulto presidencial, aunque según la fiscalía el propio expresidente había descartado esa opción.