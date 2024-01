Petri consideró que desde "la ciencia y la tecnología" se volverá "a sacar el país adelante"

Luis Petri encabezó el acto de Aniversario CITEDEF. Foto: Ministerio de Defensa.

🇦🇷 CITEDEF fue creado el 14 de enero de 1954. En sus 70 años de trayectoria fue afianzando las capacidades de investigación y desarrollo aplicados a la ciencia y tecnología en el ámbito de la Defensa. 🇦🇷 pic.twitter.com/xhvB4ekFGn — CITEDEF (@CITEDEF) January 14, 2024

El ministro de Defensa, Luis Petri, encabezó la ceremonia conmemorativa por el 70° Aniversario del Instituto de Investigaciones Científicas y Técnicas para la Defensa (), en la que aseveró que "desde la ciencia y la tecnología" se volverá "a sacar al país adelante".El encuentro se realizó en el predio de la Citedef en la localid.ad de, donde el ministro se reunió con las autoridades y los trabajadores del organismo.El funcionario se ineriorizó acerca de los dentre ellas el Taller de Artillería, el Área de Propulsión y el Centro de Investigaciones de Plagas e Insecticidas (CipeinI), según consignó el Ministerio de Defensa en un comunicado."Hoy no vengo solamente a felicitarlos, vengo a convocarlos a revertir esa inercia de crisis recurrente que tiene la República Argentina, porque creo que es desde la ciencia y la tecnología donde vamos a volver a sacar al país adelante", dijo Petri."Nuestra nueva Pampa Húmeda es el conocimiento, es el desarrollo tecnológico y estoy convencido de que la ciencia no puede tener partidos ni ideologías, y menos la ciencia vinculada a la defensa, cuyo principal propósito es el de defender los intereses de la Patria", agregó.En este sentido, Petri indicó que en la actualidad hay "guerras híbridas" y "desafíos tecnológicos" vinculados a los "ciberataques".En tanto, el, indicó: "La República Argentina los necesita a todos ustedes más que nunca y este ministerio viene a reivindicar y poner en valor no solamente el esfuerzo y el trabajo del personal militar, sino el de todos aquellos que están detrás trabajando coordinadamente con las Fuerzas Armadas para que todos los días puedan salir a defender los intereses de la Patria".Ely se dedicó al asesoramiento, investigación aplicada y desarrollos tecnológicos en apoyo a las Fuerzas Armadas argentinas y organismos relacionados con el Ministerio de Defensa.Estuvieron en la ceremonia el jefe de Gabinete de la cartera, Carlos Becker; el secretario de Estrategia y Asuntos Militares, Claudio Pasqualini; el secretario de Investigación, Política Industrial y Producción para la Defensa, Raúl Marino; el secretario de Asuntos Internacionales para la Defensa, Juan Battaleme, el presidente del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet) Daniel Felipe Salamone, y el jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, brigadier general Xavier Julián Isaac, entre otros.